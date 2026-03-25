La reflexión de Mica Viciconte en pleno conflicto con Nicole Neumann

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La reflexión fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta en medio de la tensión que mantiene con Nicole. Si bien Viciconte no mencionó a nadie de manera explícita, el contexto en el que decidió compartir ese recuerdo le dio un significado especial.

El enojo de Mica Viciconte con Nicole Neumann

El conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann sumó un nuevo capítulo, esta vez por la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

En diálogo con Desayuno Americano (América), la influencer explicó que salió perjudicada luego de que la modelo organizara un festejo para su hija antes del evento que Fabián Cubero ya tenía pautado.

“En esta situación, en todas las anteriores no salí a hablar, en esta sí, porque a mí me perjudicó en algo que yo había firmado con el salón y me parecía que era correcto que lo diga”, sostuvo Mica, dejando en claro que su enojo tiene que ver con un contrato ya cerrado.

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Lo que se sabe es que el exfutbolista se encargaría de la fiesta de 15 y Nicole organizaría un viaje. Sin embargo, la modelo se anticipó con un festejo propio, lo que —de acuerdo a Viciconte— afectó compromisos que ya estaban firmados.

En su entrevista, Mica se refirió a los dos festejos que hizo Nicole. “En Punta del Este ya había tenido una fiesta”, dijo por el encuentro íntimo que hubo en verano. “No hace falta que organices ahora una fiesta en paralelo, podés hacer una íntima”, diferenció la marplatense por la última celebración a lo grande.

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Consultada sobre cómo atraviesa Allegra esta situación, fue tajante: “No, no, yo ni hablo de Ali, no tengo ni idea, de eso se encarga el padre. Yo salí a defender lo que yo firmé y lo que yo acordé”.