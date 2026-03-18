En un acto oficial encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, la Policía de San Juan inició una nueva etapa organizativa. El comisario general Germán Marcelo Videla, licenciado en Seguridad Ciudadana con 29 años de trayectoria, asumió como nuevo subjefe de la fuerza en reemplazo de la jefa saliente, Cintia Álamo.
Orrego renovó la cúpula policial y entregó patrulleros por casi 800 millones
El Gobernador puso en funciones al nuevo subjefe, Germán Videla, presentó a la Plana Mayor y sumó 10 camionetas equipadas para reforzar el patrullaje preventivo.