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Orrego renovó la cúpula policial y entregó patrulleros por casi 800 millones

El Gobernador puso en funciones al nuevo subjefe, Germán Videla, presentó a la Plana Mayor y sumó 10 camionetas equipadas para reforzar el patrullaje preventivo.

En un acto oficial encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, la Policía de San Juan inició una nueva etapa organizativa. El comisario general Germán Marcelo Videla, licenciado en Seguridad Ciudadana con 29 años de trayectoria, asumió como nuevo subjefe de la fuerza en reemplazo de la jefa saliente, Cintia Álamo.

Este recambio en la cima generó un proceso de ascensos que alcanza a 1.028 efectivos de distintos escalafones. Además, 12 nuevos comisarios generales pasaron a integrar la Plana Mayor, consolidando el esquema de conducción institucional para este ciclo. "Cada ascenso es el reconocimiento a años de esfuerzo y compromiso de quienes son la cara visible del Estado ante el vecino", destacó Orrego.

Inversión millonaria en movilidad

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Como parte del plan de fortalecimiento de la seguridad, el Gobierno provincial concretó la entrega de nuevas unidades destinadas a optimizar la capacidad operativa en el territorio. La inversión total ascendió a $798.883.712 y consistió en la incorporación de:

  • 5 camionetas 4x2 totalmente equipadas como patrulleros.

  • 5 camionetas 4x4 para zonas de difícil acceso o requerimientos específicos.

Estas movilidades serán distribuidas en diversas comisarías de la provincia según el relevamiento de necesidades críticas de prevención y respuesta al delito.

Trayectoria del nuevo Subjefe

El flamante subjefe, Germán Videla (52), cuenta con una vasta experiencia territorial tras haberse desempeñado en dependencias de Rawson, Albardón, Rivadavia y Capital. Su formación incluye el paso por áreas estratégicas como el Cuerpo Especial de Vigilancia y la División Asuntos Internos, lo que le otorga un perfil técnico y operativo para la nueva gestión.

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