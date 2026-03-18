Orrego renovó la cúpula policial y entregó patrulleros por casi 800 millones

Como parte del plan de fortalecimiento de la seguridad, el Gobierno provincial concretó la entrega de nuevas unidades destinadas a optimizar la capacidad operativa en el territorio. La inversión total ascendió a $798.883.712 y consistió en la incorporación de:

5 camionetas 4x2 totalmente equipadas como patrulleros.

5 camionetas 4x4 para zonas de difícil acceso o requerimientos específicos.

Estas movilidades serán distribuidas en diversas comisarías de la provincia según el relevamiento de necesidades críticas de prevención y respuesta al delito.

Trayectoria del nuevo Subjefe

El flamante subjefe, Germán Videla (52), cuenta con una vasta experiencia territorial tras haberse desempeñado en dependencias de Rawson, Albardón, Rivadavia y Capital. Su formación incluye el paso por áreas estratégicas como el Cuerpo Especial de Vigilancia y la División Asuntos Internos, lo que le otorga un perfil técnico y operativo para la nueva gestión.