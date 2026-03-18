Amplían el procesamiento de la influencer: usó el CUIT de Orrego
La Justicia amplió el procesamiento de Valentina Olguin, acusada de contrabando. Detectaron operaciones con CUIT de varios gobernadores, incluido Orrego.
La causa contra una influencer acusada de maniobras irregulares en importaciones sumó un nuevo capítulo con impacto nacional. La Justicia federal amplió su procesamiento al comprobar que utilizó los datos fiscales de varios gobernadores, entre ellos el de San Juan, Marcelo Orrego.
La investigación, que se tramita en Tucumán, ya había derivado en un primer procesamiento en mayo de 2025, cuando se acreditó el uso del CUIT del mandatario de esa provincia. Sin embargo, el avance de la pesquisa permitió detectar que las operaciones fueron más amplias y sistemáticas.
Según la resolución judicial, Olguìn habría utilizado también los datos de los gobernadores de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, en una maniobra que ahora suma alrededor de 15 hechos bajo la figura de contrabando por simulación.
De acuerdo a la acusación, el objetivo era eludir los límites del régimen de importaciones mediante courier. Para ello, habría consignado información falsa utilizando identidades de terceros y así recibir en su domicilio prendas de una marca internacional sin utilizar su propio cupo aduanero.
El fallo, además de ampliar el procesamiento sin prisión preventiva, dispuso un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos, en función de la gravedad y reiteración de las maniobras investigadas.
Durante la investigación, se incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos análisis de dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y datos técnicos que ubican a la acusada en coincidencia con la recepción de los envíos en su domicilio.
El juzgado también rechazó los argumentos de la defensa, que intentaban desligar responsabilidad al sostener que los datos utilizados habían sido obtenidos al azar, al considerar que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas descartan esa hipótesis.
La causa se inició tras la denuncia de uno de los gobernadores afectados, quien detectó el uso indebido de su CUIT para realizar compras en el exterior.
Con este nuevo avance, el expediente suma volumen y gravedad, en un caso que expone posibles fallas en los controles y abre interrogantes sobre el uso fraudulento de datos fiscales en operaciones internacionales.