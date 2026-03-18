Amplían el procesamiento de la influencer: usó el CUIT de Orrego

De acuerdo a la acusación, el objetivo era eludir los límites del régimen de importaciones mediante courier. Para ello, habría consignado información falsa utilizando identidades de terceros y así recibir en su domicilio prendas de una marca internacional sin utilizar su propio cupo aduanero.

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El fallo, además de ampliar el procesamiento sin prisión preventiva, dispuso un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos, en función de la gravedad y reiteración de las maniobras investigadas.

Durante la investigación, se incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos análisis de dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y datos técnicos que ubican a la acusada en coincidencia con la recepción de los envíos en su domicilio.

El juzgado también rechazó los argumentos de la defensa, que intentaban desligar responsabilidad al sostener que los datos utilizados habían sido obtenidos al azar, al considerar que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas descartan esa hipótesis.

La causa se inició tras la denuncia de uno de los gobernadores afectados, quien detectó el uso indebido de su CUIT para realizar compras en el exterior.

Con este nuevo avance, el expediente suma volumen y gravedad, en un caso que expone posibles fallas en los controles y abre interrogantes sobre el uso fraudulento de datos fiscales en operaciones internacionales.