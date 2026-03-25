Un poco de chocolate es parte de una alimentación saludable

El proceso comienza con el tostado de las semillas, a las que luego se les retira la cáscara y el germen. Posteriormente se muelen hasta formar una pasta que se prensa para obtener la manteca de cacao. El resto del material se pulveriza y se convierte en cacao en polvo.

El chocolate se elabora a partir de una mezcla de:

pasta de cacao

manteca de cacao

azúcar

sustancias aromáticas

ingredientes opcionales como leche, frutas secas, pasas de uva, cereales, café o licores

La calidad final del chocolate depende en gran medida de la variedad del grano de cacao y del proceso de tostado.

Hasta mediados del siglo XIX el cacao se consumía principalmente como bebida. Fue recién en esa época cuando un fabricante de los Países Bajos desarrolló una pasta cremosa de chocolate mientras buscaba producir un polvo más fino que se disolviera mejor. Ese mismo año, una empresa británica produjo el primer chocolate sólido comestible.

Un alimento energético con nutrientes valiosos

Desde el punto de vista nutricional, el chocolate es un alimento energético. En promedio aporta alrededor de 520 calorías cada 100 gramos, debido principalmente a su contenido de azúcares y grasas.

En esa misma cantidad se encuentran aproximadamente:

52 gramos de azúcares

32 gramos de grasas

pequeñas cantidades de proteínas

minerales como magnesio, potasio y fósforo

Además, el cacao contiene fitoquímicos, compuestos naturales presentes en los alimentos vegetales que tienen funciones protectoras para el organismo.

El cacao en polvo desgrasado y sin azúcar agregado posee alrededor de 340 calorías cada 100 gramos, con una cantidad notablemente menor de grasas y azúcares.

Beneficios para el organismo y la mente

El cacao es particularmente rico en compuestos fenólicos, entre ellos los flavonoides, sustancias con fuerte capacidad antioxidante. Dentro de este grupo se encuentran las catequinas y procianidinas, que ayudan a:

proteger el sistema cardiovascular

reducir procesos inflamatorios

disminuir el daño celular asociado al envejecimiento

Estos compuestos están presentes en muchos alimentos vegetales, como frutas, verduras, té o vino tinto, pero el cacao se destaca por su concentración. Por esta razón, el chocolate negro o amargo, que contiene una mayor proporción de cacao, suele considerarse la opción más beneficiosa.

Consumido con moderación, el chocolate puede ayudar a:

disminuir el envejecimiento celular gracias a sus antioxidantes

reducir procesos inflamatorios

proteger el corazón y los vasos sanguíneos

mejorar el estado de ánimo

Al consumir chocolate, el cerebro libera endorfinas, conocidas popularmente como hormonas de la felicidad, que contribuyen a mejorar el estado de ánimo. Incluso se ha observado que una taza de leche con chocolate puede generar efectos de relajación similares a otras prácticas placenteras.

Mitos frecuentes sobre el chocolate

A lo largo del tiempo surgieron numerosas creencias alrededor de este alimento. Algunas son ciertas y otras no.