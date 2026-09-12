Un hogar de ancianos se prendió fuego y murieron 16 adultos mayores

Durante la mañana del sábado, los equipos continuaron con las tareas de remoción de escombros y limpieza del lugar, mientras la zona permanecía acordonada para permitir el trabajo de los investigadores.

Investigan si el geriátrico funcionaba de manera irregular

Tras la tragedia, la Municipalidad de Pitrufquén expresó su “dolor y consternación” y confirmó que el establecimiento tenía antecedentes de observaciones por parte de las autoridades sanitarias. Según informó la agencia AFP, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) había advertido previamente sobre irregularidades en el funcionamiento del hogar.

El funcionario de la Seremi, José Bravo, señaló que el lugar era considerado “irregular” y que había recibido sanciones desde 2019, con antecedentes de reincidencia. Por su parte, la alcaldesa Romero explicó que en febrero la municipalidad había solicitado una fiscalización debido a que el establecimiento no cumplía con la normativa vigente y tenía un sumario sanitario abierto.

El fuego fue extinguido este sábado en la mañana. (Foto: Alejandro Zonez / ATON CHILE / AFP)

La Justicia investiga las causas del incendio

La Fiscalía inició una investigación durante la madrugada para determinar cómo comenzó el fuego y cuáles fueron las causas de la tragedia. El fiscal Jorge Granada explicó que también se busca descartar la participación de terceras personas en el inicio del incendio. En el marco de la causa, los propietarios del hogar privado fueron citados a declarar.

Los investigadores trabajan para establecer si hubo fallas en las condiciones de seguridad del edificio y si las irregularidades denunciadas anteriormente pudieron influir en el desenlace.

Duelo en Pitrufquén y pedido de revisión de hogares de ancianos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al hecho a través de sus redes sociales y pidió que se conozca la verdad para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Además, aseguró que ordenó “medidas urgentes” para revisar las condiciones de funcionamiento de los hogares de adultos mayores en todo el país. En tanto, la Municipalidad de Pitrufquén decretó tres días de duelo comunal en homenaje a las víctimas del incendio.