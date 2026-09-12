Colapinto en el GP de España: "Fue una de mis mejores qualys"

A pesar de que el papel del piloto argentino desde la Q2 fue muy bueno, el propio Colapinto fue autocrítico con sus errores en la clasificación en el Circuito de Madring. “No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar”.

Luego de marcar las falencias del equipo en la previa, el corredor habló de las propias. “En la Q3 tuve un snap muy grande. Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola… perdí una decimita ahí”.

Pese a remarcar esos dos errores, Colapinto concluyó que el papel con Alpine fue muy bueno: “Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes. Una buena mejora entre run y run”.

Por último, Colapinto comparó la preparación actual con la que tuvo para Monza. “Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza. Y quedé octavo, con un auto que había hecho la Pole. A vece da su fruto, a veces no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes”.