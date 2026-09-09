"Seremos implacables" la advertencia de Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

El primer ministro británico sostuvo que la postura de Londres se mantiene sin cambios desde el conflicto de 1982 y remarcó que su gobierno defenderá el derecho de los habitantes de las islas a considerarse británicos.

La referencia adquiere especial relevancia después de que Milei señalara que existen condiciones favorables para fortalecer el reclamo argentino sobre Malvinas. Además, la cuestión volvió a ganar espacio internacional luego de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que generaron interrogantes sobre la tradicional posición de Washington frente a la disputa.

Desde Londres también hubo señales de intentar mantener abiertos otros canales con Buenos Aires. La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había planteado poco antes la intención del Reino Unido de sostener una relación “moderna y constructiva” con Argentina en asuntos de interés común.

Sin embargo, sobre la soberanía de Malvinas, Burnham fue contundente: “Esto nunca cambiará con este Gobierno”, afirmó, antes de remarcar el compromiso británico de defender esa posición.

El nuevo cruce se produce además después de que el Gobierno argentino anunciara que avanzará contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, sumando otro frente de tensión a una disputa que continúa abierta desde 1982.