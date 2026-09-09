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"Seremos implacables" la advertencia de Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

El primer ministro británico Andy Burnham aseguró ante el Parlamento que Londres será “implacable” en la defensa de las islas y de sus habitantes, en medio de la nueva tensión con Argentina.

La disputa por las Islas Malvinas volvió a subir de tono. Este miércoles, el primer ministro británico Andy Burnham ratificó ante la Cámara de los Comunes que su gobierno mantendrá firme su posición sobre el archipiélago y aseguró que será “implacable” en su defensa.

La declaración se produjo durante una sesión parlamentaria en la que la líder conservadora Kemi Badenoch planteó la situación de las islas y reclamó que Londres deje claro que la soberanía británica no está en discusión.

Burnham no mencionó directamente a Javier Milei ni a la Argentina en su intervención, pero su mensaje llegó en un momento de renovada tensión por el reclamo argentino y las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional contra empresas que desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales en las islas.

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El primer ministro británico sostuvo que la postura de Londres se mantiene sin cambios desde el conflicto de 1982 y remarcó que su gobierno defenderá el derecho de los habitantes de las islas a considerarse británicos.

La referencia adquiere especial relevancia después de que Milei señalara que existen condiciones favorables para fortalecer el reclamo argentino sobre Malvinas. Además, la cuestión volvió a ganar espacio internacional luego de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que generaron interrogantes sobre la tradicional posición de Washington frente a la disputa.

Desde Londres también hubo señales de intentar mantener abiertos otros canales con Buenos Aires. La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había planteado poco antes la intención del Reino Unido de sostener una relación “moderna y constructiva” con Argentina en asuntos de interés común.

Sin embargo, sobre la soberanía de Malvinas, Burnham fue contundente: “Esto nunca cambiará con este Gobierno”, afirmó, antes de remarcar el compromiso británico de defender esa posición.

El nuevo cruce se produce además después de que el Gobierno argentino anunciara que avanzará contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas, sumando otro frente de tensión a una disputa que continúa abierta desde 1982.

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