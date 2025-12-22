Se pospone la firma del acuerdo UE-Mercosur hasta 2026 por presiones

¿Qué importancia estratégica tiene este tratado comercial?

Según la Comisión Europea, el pacto creará "un marco de confianza entre dos bloques socios con ideas afines" para trabajar en temas cruciales como la acción climática y las normas globales. El portavoz subrayó que el acuerdo enviará un mensaje contundente al mundo: "En un momento de fragmentación económica, de aranceles e incertidumbre creciente, siguiendo las reglas, trabajando juntos sobre la base de reglas, socios de confianza aún pueden conseguir grandes cosas juntos".

¿Se modificará el texto del acuerdo negociado?

La Comisión Europea fue categórica al afirmar que el texto pactado con Mercosur no se reabrirá. Gill recordó que desde la finalización de las negociaciones hace un año, el Ejecutivo comunitario presentó salvaguardas específicas para abordar las preocupaciones de los Estados miembros y los agricultores. "Desde la perspectiva de la Comisión, hemos dado todos los posibles pasos para tranquilizar a nuestros Estados miembros, consumidores, agricultores", indicó el vocero, agregando que consideran que hay "un acuerdo sobre la mesa que pueden apoyar con seguridad".

¿Cómo garantizará la UE los estándares de seguridad alimentaria?

El portavoz recalcó que ningún producto puede ingresar a la Unión Europea si no respeta los estándares de seguridad alimentaria del club comunitario. Además, mencionó que el Ejecutivo comunitario puso en marcha un análisis de impacto para decidir si toma medidas ante los pesticidas prohibidos en la UE que llegan a territorio europeo en productos importados.

¿Qué exigen los agricultores europeos respecto al acuerdo?

Los productores agrícolas que protestan contra el pacto con Mercosur demandan que los productos provenientes de esos países latinoamericanos se produzcan siguiendo los mismos estándares de los Veintisiete. Esta exigencia implicaría aplicar las denominadas "cláusulas espejo", garantizando que las importaciones cumplan con las normativas de producción vigentes en territorio europeo.