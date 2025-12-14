Definición histórica por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

Candidatos en Chile: quiénes son Jeannette Jara y José Antonio Kast

La abogada Jeannette Jara, de 51 años, integra el Partido Comunista y es la postulante de la coalición gobernante. Ejerció el cargo de Ministra del Trabajo y Previsión Social durante la gestión de Boric. Durante su campaña propuso elevar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales y expandir la presencia estatal en la industria del litio.

En cuanto a seguridad, se comprometió a modernizar a las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles. En ese marco, también planteó un registro oficial para más de 330.000 migrantes en situación irregular y avaló la expulsión de extranjeros que no se registren o cometan delitos. También proyecta apoyar en el Parlamento el texto que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

El abogado José Antonio Kast, de 59 años, vuelve a intentarlo tras haber perdido la segunda vuelta de 2021 frente a Boric. Su historia familiar reapareció como crítica: su padre, oficial alemán que emigró tras la Segunda Guerra Mundial, perteneció al Partido Nazi, un dato que perjudicó su candidatura anterior, al igual que el rol de su hermano como ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Kast se pronunció en el pasado contra el aborto, la anticoncepción, el divorcio y el matrimonio homosexual, en particular durante la campaña presidencial de 2021 que lo enfrentó a Boric. Fundador del Partido Republicano y defensor de un modelo tradicional de familia, Kast centró toda su campaña en la mano dura contra la inseguridad y la inmigración irregular, con planes para deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad.