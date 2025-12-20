Milei y Lula, juntos en la cumbre del Mercosur

Durante el inicio de la actividad oficial, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. __IP__

Milei junto a Lula. Foto: Agencia NA.

En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos".

Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentan así consensuar una posición firme frente a un acuerdo que lleva más de 25 años de negociación