José Antonio Kast arrasa en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

Jara reconoció su derrota en un mensaje en X. La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, dijo.

Según el portal Emol, Kast se impone en todas las regiones del país.

Los simpatizantes de Kast salieron a las calles para festejar el resultado con banderas chilenas.

Las elecciones se realizaron sin incidentes. “Desde Arica a Magallanes nos han reportado algunos eventos muy circunstanciales asociados a algunos establecimientos electorales (...) pero que no han impedido el normal traspaso de la ciudadanía”, dijo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El ganador asumirá el 11 de marzo.

El voto fue obligatorio para los 15 millones de chilenos habilitados para sufragar.