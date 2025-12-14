El candidato de derecha radical José Antonio Kast es el presidente electo de Chile. El líder del Partido Republicano se impuso con casi 20 puntos de ventaja sobre su rival Jeannette Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric y afiliada al Partido Comunista (PC), en el balotaje de este domingo.
José Antonio Kast arrasa en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile
Ganó en todas los distritos del país y le sacó 20 puntos a su rival, la candidata comunista Jeannete Jara. Asumirá el 11 de marzo.