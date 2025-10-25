León XIV envió una carta a la Argentina y pidió defender la industria nacional

El mensaje destaca que el trabajo productivo es una forma de participación en la creación de valor y en la construcción de comunidad. Por eso, fortalecer la industria no significa beneficiar a unos pocos, sino asumir una responsabilidad hacia la sociedad entera.

Contexto nacional y llamado ético

La carta llega en medio de un debate nacional sobre el modelo de desarrollo argentino, entre la exportación de materias primas y la necesidad de fortalecer la industria local. En ese marco, la Iglesia advierte que un país no puede sostenerse solo con renta y recursos naturales, sino que debe apostar por la producción como vía de justicia social.

El texto también alerta sobre los modelos económicos que “marginan al trabajo” o degradan la condición humana del trabajador. Para León XIV, el desarrollo debe poner en el centro a las personas y al trabajo digno, pilares de una economía con rostro humano.

Hacia una industria al servicio del bien común

El Papa plantea que el fortalecimiento del sector industrial puede reducir la dependencia externa, generar empleo de calidad y sostener comunidades activas. Para la Iglesia argentina, esto abre una nueva etapa: no limitar su acción a la asistencia, sino comprometerse con el desarrollo productivo.

El mensaje también interpela al Estado y al empresariado. A los gobiernos, les pide políticas industriales que prioricen la inclusión y el trabajo. A las empresas, las invita a reconocer su función social y mirar más allá del lucro inmediato. Con esta carta, León XIV traza una hoja de ruta moral para el país: una industria al servicio del desarrollo humano y la dignidad de las personas.