Video: un sacerdote murió aplastado por una cruz en plena misa

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, indicaron.

En ese sentido, agregaron en el comunicado: “La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

Patricio Sánchez Molinari era párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732.

El sacerdote se encargaba de transmitir las misas que celebraba en la parroquia a través de sus redes sociales. Luego de que se conociera la noticia de su muerte, cientos de fieles expresaron su dolor por el fallecimiento del Padre.

“Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo”, “Mi corazón siente un dolor enorme”, “Que Dios lo tenga en la gloria” y “Tan bondadoso y educado, descanse en paz”, fueron algunos mensajes.