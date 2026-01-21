Alemania, una de las potencias históricas del fútbol mundial, evalúa la posibilidad de no participar del Mundial 2026 en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avance con una eventual invasión sobre Groenlandia. El planteo comenzó a circular en ámbitos políticos y mediáticos europeos y abrió un debate de alto impacto internacional por el cruce entre geopolítica y deporte.
Política y fútbol: Alemania analiza ausentarse del Mundial 2026
Alemania analiza la posibilidad de no participar del Mundial 2026 si Estados Unidos avanza con una eventual invasión a Groenlandia, en un escenario donde la política exterior irrumpe en el fútbol.