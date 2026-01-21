"
Política y fútbol: Alemania analiza ausentarse del Mundial 2026

Alemania analiza la posibilidad de no participar del Mundial 2026 si Estados Unidos avanza con una eventual invasión a Groenlandia, en un escenario donde la política exterior irrumpe en el fútbol.

Alemania, una de las potencias históricas del fútbol mundial, evalúa la posibilidad de no participar del Mundial 2026 en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avance con una eventual invasión sobre Groenlandia. El planteo comenzó a circular en ámbitos políticos y mediáticos europeos y abrió un debate de alto impacto internacional por el cruce entre geopolítica y deporte.

La hipótesis surge a partir de la creciente tensión generada por las declaraciones de Trump sobre el territorio ártico, que pertenece a Dinamarca y posee un valor estratégico clave. En ese contexto, referentes políticos alemanes consideraron que una acción militar de ese tipo podría ameritar una respuesta simbólica contundente, como la no participación de la selección alemana en la próxima Copa del Mundo.

Si bien no existe por el momento una decisión oficial, el solo análisis de esta alternativa generó repercusión global. Alemania es cuatro veces campeona del mundo y no se ausenta de una Copa del Mundo desde 1950, por lo que una eventual baja representaría un hecho histórico y un fuerte impacto para la FIFA y para la organización del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde el gobierno alemán señalaron que una definición de este tipo corresponde exclusivamente a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y no al poder político. Sin embargo, reconocieron que el contexto internacional y las tensiones diplomáticas podrían influir en el debate público y deportivo.

En paralelo, distintos sondeos de opinión reflejan que una parte de la sociedad alemana vería con buenos ojos una postura de rechazo simbólico si se concreta una invasión, lo que suma presión al escenario y mantiene abierta la discusión.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el rol del deporte como herramienta de presión política y diplomática, una lógica que ya tuvo antecedentes en distintos momentos de la historia. Por ahora, la posible ausencia de Alemania del Mundial 2026 se mantiene como una hipótesis, pero expone hasta qué punto los conflictos globales pueden impactar de lleno en el escenario del fútbol internacional.

