Política y fútbol: Alemania analiza ausentarse del Mundial 2026

La hipótesis surge a partir de la creciente tensión generada por las declaraciones de Trump sobre el territorio ártico, que pertenece a Dinamarca y posee un valor estratégico clave. En ese contexto, referentes políticos alemanes consideraron que una acción militar de ese tipo podría ameritar una respuesta simbólica contundente, como la no participación de la selección alemana en la próxima Copa del Mundo.

Si bien no existe por el momento una decisión oficial, el solo análisis de esta alternativa generó repercusión global. Alemania es cuatro veces campeona del mundo y no se ausenta de una Copa del Mundo desde 1950, por lo que una eventual baja representaría un hecho histórico y un fuerte impacto para la FIFA y para la organización del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.