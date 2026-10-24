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Alerta por lluvias y ráfagas del Sur durante todo este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 24 de octubre una jornada marcada por un fuerte descenso térmico, viento del sector Sur con ráfagas intensas y probabilidades de precipitaciones en San Juan. La temperatura máxima apenas alcanzará los 17°C en medio de un ambiente predominantemente húmedo e inestable.

El fin de semana comenzó con un cambio brusco en las condiciones meteorológicas en todo el territorio provincial. Según el informe oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 24 de octubre, San Juan atraviesa una jornada de marcado descenso en los valores térmicos, acompañada por la llegada de viento desde el sector Sur y una alerta por inestabilidad.

Las marcas térmicas se mantendrán acotadas a lo largo del día, con una temperatura mínima de 13°C observada en las primeras horas y una máxima que apenas trepará hasta los 17°C durante la tarde. La humedad relativa se ubica por encima del 75%, favoreciendo la cobertura nubosa y la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvias aisladas en el turno mañana y chaparrones dispersos tanto a la tarde como al cierre de la jornada.

El viento se consolida como uno de los factores centrales del día, soplando de manera sostenida desde el Sudeste con velocidades constantes de 23 a 31 km/h y ráfagas que alcanzarán intensidades de entre 42 y 50 km/h. Hacia la franja nocturna, las brisas mantendrán la dirección Sur, conservando el ambiente fresco con una temperatura promedio de 16°C.

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