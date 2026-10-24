El fin de semana comenzó con un cambio brusco en las condiciones meteorológicas en todo el territorio provincial. Según el informe oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 24 de octubre, San Juan atraviesa una jornada de marcado descenso en los valores térmicos, acompañada por la llegada de viento desde el sector Sur y una alerta por inestabilidad.
Alerta por lluvias y ráfagas del Sur durante todo este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 24 de octubre una jornada marcada por un fuerte descenso térmico, viento del sector Sur con ráfagas intensas y probabilidades de precipitaciones en San Juan. La temperatura máxima apenas alcanzará los 17°C en medio de un ambiente predominantemente húmedo e inestable.