Un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital en código rojo luego de protagonizar un choque con un automóvil en Rawson. El hombre quedó inconsciente tras el impacto, ocurrido este viernes alrededor de las 19.25 en la intersección de las calles Cecilio Ávila y Triunvirato.
Un motociclista fue trasladado en código rojo tras chocar con un auto
El siniestro ocurrió este viernes por la noche en la intersección de Cecilio Ávila y Triunvirato. El conductor de la moto fue trasladado en código rojo y la Justicia investiga las circunstancias del impacto.