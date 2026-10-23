"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > MOTOCICLISTA

Un motociclista fue trasladado en código rojo tras chocar con un auto

El siniestro ocurrió este viernes por la noche en la intersección de Cecilio Ávila y Triunvirato. El conductor de la moto fue trasladado en código rojo y la Justicia investiga las circunstancias del impacto.

Un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital en código rojo luego de protagonizar un choque con un automóvil en Rawson. El hombre quedó inconsciente tras el impacto, ocurrido este viernes alrededor de las 19.25 en la intersección de las calles Cecilio Ávila y Triunvirato.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, un Fiat Palio conducido por Sergio Campaña circulaba por Cecilio Ávila de este a oeste, mientras que Gustavo Enrique Domínguez transitaba en una motocicleta Keller de 110 cc por Triunvirato, de norte a sur. Ambos vehículos colisionaron en el cruce.

Tras el siniestro, llegó una ambulancia de emergencias médicas que trasladó al motociclista, quien se encontraba inconsciente, bajo código rojo. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su evolución.

Te puede interesar...

Personal de la comisaría 24ª, Policía Científica y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Al conductor del automóvil le practicaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la inspección inicial, los investigadores constataron que ambas calles estaban asfaltadas y en buen estado, pero que la intersección no contaba con señalización. Además, relevaron cámaras de seguridad de la zona y secuestraron registros fílmicos de una vivienda particular para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, de la UFI Delitos Especiales, que deberán establecer cómo se produjo la colisión.

Temas

Te puede interesar