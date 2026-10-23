Un motociclista fue trasladado en código rojo tras chocar con un auto

Personal de la comisaría 24ª, Policía Científica y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Al conductor del automóvil le practicaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la inspección inicial, los investigadores constataron que ambas calles estaban asfaltadas y en buen estado, pero que la intersección no contaba con señalización. Además, relevaron cámaras de seguridad de la zona y secuestraron registros fílmicos de una vivienda particular para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, de la UFI Delitos Especiales, que deberán establecer cómo se produjo la colisión.