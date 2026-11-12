El derrumbe de un edificio dejó al menos seis muertos y 17 heridos en Brooklyn, Nueva York. La estructura colapsó ayer tras ceder sobre la excavación de una obra de construcción contigua. El episodio fue confirmado por el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani durante una rueda de prensa.
Un edificio se derrumbó en Nueva York y hay al menos seis muertos y 17 heridos
El colapso ocurrió ayer en la localidad de Brooklyn. Entre los afectados hay siete menores de edad y las autoridades se encuentran retirando los escombros en busca de más víctimas.