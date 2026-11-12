Un edificio se derrumbó en Nueva York y hay al menos seis muertos y 17 heridos

Por su lado, el jefe del departamento advirtió que la retirada de los escombros supone un procedimiento “extremadamente peligroso” debido al riesgo de que el edificio adyacente se desmorone también.

Unos 250 efectivos de bomberos, junto con unidades caninas y personal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la Cruz Roja y el Departamento de Edificios (DOB), permanecerán desplegados durante varios días para remover los escombros de manera progresiva, llegar hasta los cimientos y descartar la presencia de nuevas víctimas.

De acuerdo con los efectivos, los trabajadores de la construcción vecina contaban con permisos para levantar un inmueble de al menos tres plantas. Sobre este lote, la alcaldía neoyorquina había emitido una orden y una multa de 10.000 dólares en marzo tras detectar demoliciones no autorizadas.