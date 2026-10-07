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Médano de Oro recibirá un operativo de asistencia oftalmológica

Este viernes 9 de octubre, de 8 a 12 horas, destinado a personas desde los 6 años. La atención será en la Unión Vecinal de Médano de Oro.

Este viernes 9 de octubre, habrá un nuevo operativo de asistencia oftalmológica del programa “Te veo bien” para las familias de Rawson. La atención y el control visual para determinar si la persona necesita corrección para su vista con el uso de anteojos se concentrará en la Unión Vecinal de Médano de Oro, ubicada en calle 20 de junio, entre Gabriela Mistral y Ramón Franco, frente a la plaza Bolaños. Los interesados podrán concurrir de 8 a 12 horas.

Este programa gestionado a través de la Dirección de Asistencia está destinado fundamentalmente a personas desde los 6 años en adelante, que no cuenten con cobertura de obra social. El objetivo de esta política pública es asegurar el acceso igualitario a la salud a todos los sanjuaninos.

Un equipo de especialistas en Oftalmología es quien se ocupa de los controles, la toma de los parámetros y graduaciones visuales y certifica si requiere del uso de lentes para mejorar su calidad visual. Luego, cada persona puede elegir el marco que más le guste para completar el proceso para la confección de las lentes. La asistencia es con anteojos con corrección para la visión cercana y lejana, monofocal y bifocal.

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Las personas interesadas deben asistir solamente con su DNI y una copia de un Certificado de Negativa de ANSES.

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