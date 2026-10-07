Médano de Oro recibirá un operativo de asistencia oftalmológica

Este programa gestionado a través de la Dirección de Asistencia está destinado fundamentalmente a personas desde los 6 años en adelante, que no cuenten con cobertura de obra social. El objetivo de esta política pública es asegurar el acceso igualitario a la salud a todos los sanjuaninos.

Un equipo de especialistas en Oftalmología es quien se ocupa de los controles, la toma de los parámetros y graduaciones visuales y certifica si requiere del uso de lentes para mejorar su calidad visual. Luego, cada persona puede elegir el marco que más le guste para completar el proceso para la confección de las lentes. La asistencia es con anteojos con corrección para la visión cercana y lejana, monofocal y bifocal.