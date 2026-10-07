Este viernes 9 de octubre, habrá un nuevo operativo de asistencia oftalmológica del programa “Te veo bien” para las familias de Rawson. La atención y el control visual para determinar si la persona necesita corrección para su vista con el uso de anteojos se concentrará en la Unión Vecinal de Médano de Oro, ubicada en calle 20 de junio, entre Gabriela Mistral y Ramón Franco, frente a la plaza Bolaños. Los interesados podrán concurrir de 8 a 12 horas.
Médano de Oro recibirá un operativo de asistencia oftalmológica
Este viernes 9 de octubre, de 8 a 12 horas, destinado a personas desde los 6 años. La atención será en la Unión Vecinal de Médano de Oro.