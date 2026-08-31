Milei retoma reuniones políticas, actividades públicas y viajes al exterior

El martes, el Presidente volverá a encabezar una reunión de Gabinete, casi una semana después del último encuentro. Posteriormente, se reunirá con la denominada mesa política, que deberá avanzar en el análisis de la reforma electoral.

Aunque la senadora Patricia Bullrich aseguró que la discusión sobre la iniciativa se retomará próximamente, dentro del oficialismo todavía existen dudas respecto de los tiempos y del nivel de apoyo que podría alcanzar el proyecto.

Milei vuelve al escenario internacional

La agenda continuará el miércoles con la participación del mandatario en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton de Retiro.

El jueves, Milei viajará a Santiago de Chile para participar del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso. Durante su estadía también tiene previsto mantener reuniones con funcionarios internacionales.

Entre ellas figura un encuentro con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y posteriormente con el presidente chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

La actividad internacional se enmarca en la estrategia de Milei de consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha regional y fortalecer su vínculo político con el gobierno de Donald Trump.

Una visita a Misiones

De regreso en Argentina, el Presidente viajará a Puerto Iguazú, Misiones, donde participará de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En paralelo, La Libertad Avanza continúa trabajando en su estructura territorial con vistas a 2027. En Misiones, el espacio busca fortalecer su presencia política y avanzar en iniciativas vinculadas con el control y la transparencia de los recursos públicos.

De esta manera, Milei encara una semana con una agenda que combina gestión, política partidaria, actividad pública y relaciones internacionales, después de un período de menor exposición que había generado cuestionamientos en distintos sectores.