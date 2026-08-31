Victoria Villarruel regresará a San Juan este martes 1 de septiembre, casi seis meses después de su última visita. Será la segunda vez que la vicepresidenta llegue a la provincia durante 2026, en una jornada que tendrá un perfil institucional y productivo.
Villarruel vuelve a San Juan este martes y estos serían sus principales destinos
La vicepresidenta de la Nación realizará su segunda visita a la provincia durante 2026. Aunque el cronograma oficial todavía no fue difundido en su totalidad, se prevé un encuentro con Marcelo Orrego y recorridas por espacios productivos.