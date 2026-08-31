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Villarruel vuelve a San Juan este martes y estos serían sus principales destinos

La vicepresidenta de la Nación realizará su segunda visita a la provincia durante 2026. Aunque el cronograma oficial todavía no fue difundido en su totalidad, se prevé un encuentro con Marcelo Orrego y recorridas por espacios productivos.

Victoria Villarruel regresará a San Juan este martes 1 de septiembre, casi seis meses después de su última visita. Será la segunda vez que la vicepresidenta llegue a la provincia durante 2026, en una jornada que tendrá un perfil institucional y productivo.

De acuerdo con la agenda que trascendió hasta el momento, Villarruel sería recibida por el gobernador Marcelo Orrego, aunque el encuentro todavía depende de la confirmación oficial del cronograma.

Uno de los principales ejes de la visita estará puesto en la actividad productiva. La vicepresidenta tendría previsto recorrer las instalaciones del INTA y también visitar la planta de Arcor.

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A su vez, la agenda podría incluir actividades vinculadas al sector minero, uno de los principales motores de la economía sanjuanina y un área que concentra buena parte de las inversiones y proyectos productivos de la provincia.

Villarruel ya había estado en San Juan el 8 de marzo, durante una visita que tuvo como antecedente su paso por Mendoza. En aquella oportunidad, debió trasladarse hasta el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para regresar a Buenos Aires.

Ahora, su regreso tendrá un carácter oficial y se dará en medio de una agenda nacional atravesada por la actividad política y económica.

Por el momento, no se informó públicamente el cronograma definitivo, por lo que podrían sumarse modificaciones o nuevas actividades durante su permanencia en la provincia.

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