Villarruel vuelve a San Juan este martes y estos serían sus principales destinos

A su vez, la agenda podría incluir actividades vinculadas al sector minero, uno de los principales motores de la economía sanjuanina y un área que concentra buena parte de las inversiones y proyectos productivos de la provincia.

Villarruel ya había estado en San Juan el 8 de marzo, durante una visita que tuvo como antecedente su paso por Mendoza. En aquella oportunidad, debió trasladarse hasta el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para regresar a Buenos Aires.

Ahora, su regreso tendrá un carácter oficial y se dará en medio de una agenda nacional atravesada por la actividad política y económica.

Por el momento, no se informó públicamente el cronograma definitivo, por lo que podrían sumarse modificaciones o nuevas actividades durante su permanencia en la provincia.