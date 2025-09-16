"
Donald Trump

Redford, TikTok y narcolanchas: las tres bombas de Trump en la Casa Blanca

En una sola ronda con la prensa, Donald Trump mezcló condolencias por la muerte de Robert Redford, un anuncio sobre TikTok y la confirmación de un tercer ataque a embarcaciones venezolanas.

Donald Trump volvió a demostrar su capacidad para convertir una simple ronda de prensa en un cóctel de titulares que van del espectáculo a la geopolítica más tensa. Antes de partir rumbo a Londres para su segunda visita de Estado, el presidente de Estados Unidos habló en la Casa Blanca con un grupo de periodistas y en apenas unos minutos dejó frases para todos los gustos: lamentó la muerte de Robert Redford, anunció un acuerdo con China por TikTok y confirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron una tercera embarcación venezolana en el Caribe.

“Era un grande”, dijo Trump sobre Redford, el legendario actor y director que falleció a los 89 años mientras dormía. “Supongo que es una buena forma de irse. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor”, agregó con un tono de respeto poco habitual en su estilo.

Sin transición, pasó de Hollywood a la tecnología. “Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi el viernes para confirmarlo”, aseguró. El pacto, según medios norteamericanos, incluye a grandes compañías estadounidenses como Oracle y busca evitar la prohibición de la popular red social, en la mira de Washington por razones de seguridad nacional. El reloj corre: el plazo para que TikTok quede en manos de capitales no chinos vence esta semana.

Pero el momento más explosivo llegó cuando se refirió a Venezuela. “Derribamos barcos. En realidad fueron tres, no dos, pero ustedes vieron dos”, afirmó, confirmando que la marina estadounidense atacó una tercera lancha que, según Washington, transportaba drogas hacia Estados Unidos. El comentario llegó después de que Nicolás Maduro acusara a la Casa Blanca de “agresión” por el abordaje de una embarcación con nueve pescadores en aguas que Caracas considera propias. Trump respondió sin matices: “Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua y drogas a los Estados Unidos”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, justificado como parte de la lucha contra el narcotráfico, mantiene las tensiones al rojo vivo. Washington acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y hasta ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que permita su captura. Caracas, por su parte, dice estar “más preparada” para una eventual confrontación.

Aviones de combate F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU. están estacionados en la pista de la antigua base militar de Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, el 14 de septiembre de 2025.

Aviones de combate F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU. están estacionados en la pista de la antigua base militar de Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, el 14 de septiembre de 2025.

En cuestión de minutos, Trump pasó de la despedida a un ícono de Hollywood a las negociaciones con China y la amenaza de un conflicto en América Latina. Una puesta en escena perfecta para un presidente que sabe cómo acaparar la atención mundial y dejar, en cada frase, un titular diferente.

