Donald Trump volvió a demostrar su capacidad para convertir una simple ronda de prensa en un cóctel de titulares que van del espectáculo a la geopolítica más tensa. Antes de partir rumbo a Londres para su segunda visita de Estado, el presidente de Estados Unidos habló en la Casa Blanca con un grupo de periodistas y en apenas unos minutos dejó frases para todos los gustos: lamentó la muerte de Robert Redford, anunció un acuerdo con China por TikTok y confirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron una tercera embarcación venezolana en el Caribe.
Redford, TikTok y narcolanchas: las tres bombas de Trump en la Casa Blanca
