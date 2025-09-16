Redford, TikTok y narcolanchas: las tres bombas de Trump en la Casa Blanca

image

Pero el momento más explosivo llegó cuando se refirió a Venezuela. “Derribamos barcos. En realidad fueron tres, no dos, pero ustedes vieron dos”, afirmó, confirmando que la marina estadounidense atacó una tercera lancha que, según Washington, transportaba drogas hacia Estados Unidos. El comentario llegó después de que Nicolás Maduro acusara a la Casa Blanca de “agresión” por el abordaje de una embarcación con nueve pescadores en aguas que Caracas considera propias. Trump respondió sin matices: “Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua y drogas a los Estados Unidos”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, justificado como parte de la lucha contra el narcotráfico, mantiene las tensiones al rojo vivo. Washington acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y hasta ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que permita su captura. Caracas, por su parte, dice estar “más preparada” para una eventual confrontación.

image Aviones de combate F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU. están estacionados en la pista de la antigua base militar de Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, el 14 de septiembre de 2025.

En cuestión de minutos, Trump pasó de la despedida a un ícono de Hollywood a las negociaciones con China y la amenaza de un conflicto en América Latina. Una puesta en escena perfecta para un presidente que sabe cómo acaparar la atención mundial y dejar, en cada frase, un titular diferente.