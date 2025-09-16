Capital estrenó pavimento y luces LED en Paula Albarracín de Sarmiento

Laciar destacó que la reconversión de luminarias se financió con recursos municipales, mientras que la pavimentación formó parte del Plan de Pavimentación Provincial, que en esta etapa fue cubierto en su totalidad por la administración local.

“El Gobierno de la provincia cumplió y en virtud de eso el municipio también está cumpliendo con cada uno de los vecinos. Hoy estamos en esta calle que es más que una calle de la ciudad, es la calle de todos los sanjuaninos. Aquí transitan familias, niños, y necesitamos dar seguridad con pasos a nivel y reductores para que los padres tengamos la tranquilidad de que nuestros chicos están cuidados”, señaló la intendenta durante el acto.

El vicegobernador y candidato a diputado nacional Fabián Martín subrayó la decisión de sostener la inversión en infraestructura pese a un escenario de recursos limitados.

“Nos ha tocado gobernar con 40% menos de los recursos nacionales que recibían gestiones anteriores. Sin embargo, este faltante no se ve porque se hacen obras muy importantes como esta. Nosotros creemos en la obra pública y por eso la hemos activado al 100%, porque crea infraestructura, porque crea trabajo para los sanjuaninos y porque genera más seguridad para los transeúntes”, afirmó.

Un plan de más de $1.000 millones

El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, detalló que esta intervención forma parte de un contrato “ambicioso” que supera los $1.000 millones y que ya permitió avanzar en varias calles emblemáticas de la Capital. “Estos son apenas 10.000 m², todavía queda mucho por hacer, pero lo trabajamos en conjunto con el municipio cumpliendo las promesas del gobernador y en beneficio de los vecinos”, explicó.

Con la cinta cortada y las luces encendidas, la arteria Paula Albarracín de Sarmiento quedó formalmente habilitada, sumando infraestructura moderna y mayor seguridad a uno de los corredores más transitados de la capital sanjuanina.