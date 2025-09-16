El Club Atlético San Martín anunció que este viernes 19 de septiembre, durante el entretiempo del partido frente a Vélez por el Torneo Clausura, sus socios tendrán la oportunidad de pisar el césped del estadio Hilario Sánchez y patear penales en una competencia oficial.
El césped del Verdinegro se abre a fanáticos para un desafío de penales único
El Club Atlético San Martín lanzó una propuesta inédita para su gente: en el entretiempo del encuentro frente a Vélez, los hinchas podrán entrar al campo de juego y participar del certamen oficial “Argentina Patea”, organizado por la AFA.