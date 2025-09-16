"
San Juan 8 > Ovación > Césped

El césped del Verdinegro se abre a fanáticos para un desafío de penales único

El Club Atlético San Martín lanzó una propuesta inédita para su gente: en el entretiempo del encuentro frente a Vélez, los hinchas podrán entrar al campo de juego y participar del certamen oficial “Argentina Patea”, organizado por la AFA.

El Club Atlético San Martín anunció que este viernes 19 de septiembre, durante el entretiempo del partido frente a Vélez por el Torneo Clausura, sus socios tendrán la oportunidad de pisar el césped del estadio Hilario Sánchez y patear penales en una competencia oficial.

La iniciativa forma parte de “Argentina Patea”, certamen que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organiza en diferentes canchas de Primera División desde 2023. Los participantes elegidos ejecutarán penales en vivo ante la hinchada. Quienes resulten ganadores avanzarán a nuevas instancias y podrán disputar la gran final en el Predio Lionel Messi, en Ezeiza, a fin de año.

image

El descanso del encuentro, previsto para las 19:15, será el momento en que los fanáticos del Verdinegro cumplan su sueño. Para participar, los interesados deben:

  • Seguir en Instagram las cuentas @argentinapatea y @casanmartinsj.

  • Etiquetar a un hincha de #SanMartinSJ.

  • Formar un equipo de 6 socios.

  • Completar el formulario disponible en www.argentinapatea.com.

El sorteo se realizará el mismo viernes, en las Historias de las cuentas de Instagram mencionadas. Una vez confirmados los datos con el club, los ganadores recibirán un mensaje directo para coordinar su ingreso al campo de juego.

Con esta propuesta, San Martín busca que sus hinchas vivan una experiencia única, compartiendo el césped con sus ídolos y llevando el fervor verdinegro a un nuevo nivel.

Temas

