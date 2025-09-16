El césped del Verdinegro se abre a fanáticos para un desafío de penales único

El descanso del encuentro, previsto para las 19:15, será el momento en que los fanáticos del Verdinegro cumplan su sueño. Para participar, los interesados deben:

Seguir en Instagram las cuentas @argentinapatea y @casanmartinsj .

Etiquetar a un hincha de #SanMartinSJ .

Formar un equipo de 6 socios .

Completar el formulario disponible en www.argentinapatea.com.

El sorteo se realizará el mismo viernes, en las Historias de las cuentas de Instagram mencionadas. Una vez confirmados los datos con el club, los ganadores recibirán un mensaje directo para coordinar su ingreso al campo de juego.

Con esta propuesta, San Martín busca que sus hinchas vivan una experiencia única, compartiendo el césped con sus ídolos y llevando el fervor verdinegro a un nuevo nivel.