EE.UU. revisa ataques en el Caribe y endurece su línea sobre Venezuela

Un diálogo breve y fallido, según medios estadounidenses

El Miami Herald informó que la conversación habría durado apenas unos minutos, luego de que Trump planteara un ultimátum: Maduro y su círculo cercano debían abandonar el poder de inmediato a cambio de garantías de salida segura. Según ese medio, el régimen habría ofrecido ceder el control político a la oposición, pero conservar el mando sobre las Fuerzas Armadas, algo rechazado por Washington.

La comunicación se produjo mientras Estados Unidos incrementaba su presencia militar en el Caribe como parte de la operación “Lanza del Sur”, que involucra más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 efectivos.

Despliegue militar y ataques contra embarcaciones en el Caribe

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses realizaron 21 ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos. Washington sostiene que las operaciones apuntan a organizaciones “narcoterroristas” vinculadas al régimen venezolano.

En las últimas semanas crecieron las versiones sobre posibles acciones militares directas en territorio venezolano, luego de que el Departamento de Estado designara a Maduro y sus aliados como integrantes de lo que considera una organización terrorista extranjera: el Cartel de los Soles. Según autoridades norteamericanas, esta clasificación amplía las opciones militares disponibles.

Investigaciones en el Congreso por un ataque controversial

El clima se tensó aún más luego de que The Washington Post revelara que Hegseth habría dado una orden verbal para eliminar a todos los tripulantes de una embarcación atacada el 2 de septiembre, incluidos dos sobrevivientes. Legisladores demócratas y republicanos solicitaron revisar el caso, al considerar que, de confirmarse, podría tratarse de un crimen de guerra.

Trump defendió a su secretario de Guerra: “No dijo eso, y le creo al 100%”, aseguró. Sin embargo, los comités de Fuerzas Armadas del Congreso iniciaron investigaciones.

Maduro denuncia presiones y moviliza tropas

Del lado venezolano, Maduro acusa a Estados Unidos de usar la lucha contra el narcoterrorismo como excusa para forzar su salida del poder. En las últimas semanas, el régimen chavista movilizó tropas y realizó ejercicios militares preventivos.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional suspendió una sesión prevista para investigar los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, reprogramándola sin explicar los motivos.