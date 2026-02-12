"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > canasta básica

Subió fuerte la canasta básica y quedó por encima de la inflación en enero

La canasta básica alimentaria subió 5,8% en enero y superó a la inflación. Una familia tipo necesitó más de $1,36 millones para no ser pobre, según el INDEC.

La canasta básica volvió a mostrar una fuerte suba en enero y se ubicó por encima de la inflación mensual, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al organismo oficial, la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó un 5,8% durante el primer mes del año, mientras que la canasta básica total (CBT) registró una suba del 3,9%. En el mismo período, la inflación fue del 2,9%.

Con estos valores, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.360.299 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. En tanto, para no ser considerada indigente, requirió al menos $623.990.

En la medición interanual, la CBA acumuló una suba del 37,6%, mientras que la CBT registró un incremento del 31,6%. El informe también detalló que un adulto necesitó $201.939 para no ser indigente y $440.226 para no ser considerado pobre.

Según especialistas, el aumento estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que volvió a mostrar fuertes subas, en especial en productos como la carne, frutas y verduras. Durante los meses previos, las canastas ya venían mostrando una aceleración. En diciembre, la alimentaria había subido 4,1% por segundo mes consecutivo, mientras que la total pasó del 3,6% al 4,1%.

Los datos reflejan el impacto directo del aumento de precios sobre los hogares de menores ingresos, ya que la canasta alimentaria define la línea de indigencia y marca el acceso mínimo a alimentos básicos. En ese contexto, enero dejó una nueva señal de presión sobre los ingresos familiares, en un escenario donde los salarios continúan mostrando dificultades para acompañar el ritmo de los precios.

Temas