Según INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5%

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración interanual del 31,4%. Vivienda, agua, electricidad y gas fue el rubro que más subió (3,4%),

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de noviembre fue del 2,5%. En tanto, ese indicador acumuló 27,9% en los primeros 11 meses de 2025, mientras que la variación interanual fue del 31,4%.

La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua y electricidad, con el 3,4%, seguida por Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

Analistas privados habían proyectado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendría por encima del umbral del 2% luego del 2,1% registrado en en septiembre y del 2,3% anotado en octubre.

El indicador viene de retomar la senda levemente ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%), respecto de abril (2,8%) y marzo (3,7%).

El miércoles, se conoció que en la Ciudad de Buenos Aires la inflación del undécimo mes del año se aceleró al 2,4% y acumula en lo que va de 2025 el 28,3%. La medición porteña también reveló que el índice de precios se redujo un punto a 32,6% interanual.

En términos nacionales, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a estimaciones privadas, había proyectado que el IPC del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

