Según INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5%

El indicador viene de retomar la senda levemente ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%), respecto de abril (2,8%) y marzo (3,7%).

El miércoles, se conoció que en la Ciudad de Buenos Aires la inflación del undécimo mes del año se aceleró al 2,4% y acumula en lo que va de 2025 el 28,3%. La medición porteña también reveló que el índice de precios se redujo un punto a 32,6% interanual.

En términos nacionales, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a estimaciones privadas, había proyectado que el IPC del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.