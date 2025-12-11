Según INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de noviembre fue del 2,5%. En tanto, ese indicador acumuló 27,9% en los primeros 11 meses de 2025, mientras que la variación interanual fue del 31,4%.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración interanual del 31,4%. Vivienda, agua, electricidad y gas fue el rubro que más subió (3,4%),