El Gobierno nacional activó con fuerza la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en ese contexto San Juan fue una de las provincias beneficiadas. En apenas dos días, la administración de Javier Milei giró $47.000 millones a 11 jurisdicciones, de los cuales $4.000 millones correspondieron a la provincia.
San Juan recibió $4.000 millones en ATN en un reparto récord
San Juan recibió $4.000 millones en ATN dentro de un reparto récord de $47.000 millones a 11 provincias. Los giros crecieron con fuerza y reflejan mayor asistencia financiera nacional.