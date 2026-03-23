San Juan recibió $4.000 millones en ATN en un reparto récord

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Los ATN son fondos discrecionales que representan el 1% de la masa coparticipable federal, lo que implica que su asignación depende de la decisión del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, suelen ser interpretados como una herramienta clave tanto para asistir financieramente a las provincias como para sostener vínculos políticos.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, San Juan también recibió $4.000 millones, ubicándose por detrás de distritos como Corrientes, Misiones y Salta, que lideran el ranking de transferencias.

En total, la Nación ya distribuyó $74.000 millones en lo que va del año, un 29% más que en el mismo período de 2025, lo que refleja una aceleración en el uso de estos recursos en medio de un contexto económico complejo.

La distribución de fondos se da en paralelo a reuniones y negociaciones entre Nación y las provincias, en un escenario donde los ATN funcionan como un indicador clave de la relación política y financiera entre el Gobierno central y los gobernadores.