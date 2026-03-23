Se estrelló un avión militar en Colombia con más de 120 personas a bordo

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva Rueda, explicó que la aeronave presentó problemas técnicos inmediatamente después del despegue. “Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra”, indicó.

En la zona trabajan equipos de rescate, defensa civil y personal militar, que ya lograron asistir a varios sobrevivientes. Según datos preliminares, al menos 20 militares fueron encontrados con vida mientras continúan las tareas de búsqueda.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una gran columna de humo, restos de la aeronave esparcidos y la intervención de rescatistas junto a vecinos que colaboran en el operativo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de unidades en el lugar y señaló que aún se investigan las causas del accidente. En paralelo, se inició una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el hecho y lamentó lo sucedido. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, escribió, al tiempo que pidió evitar la difusión de rumores.

El hecho generó conmoción en todo el país y vuelve a poner en foco el estado del equipamiento militar, en medio de cuestionamientos por demoras en su renovación.