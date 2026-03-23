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Se estrelló un avión militar en Colombia con más de 120 personas a bordo

Un avión militar con 125 personas a bordo se estrelló en Putumayo tras despegar. Hay decenas de heridos y se investiga qué causó el accidente.

Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes en el departamento de Putumayo, al sur del país, pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo. La aeronave transportaba a más de 120 personas entre efectivos y tripulación.

El siniestro involucró a un Hércules C-130H que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Según informaron autoridades militares, el accidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local, cuando el avión sufrió un desperfecto y cayó a pocos kilómetros de la pista.

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A bordo viajaban 114 militares y 11 tripulantes. De acuerdo a los primeros reportes, se registraron al menos 48 heridos, mientras que aún no se confirmó oficialmente si hay víctimas fatales.

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El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva Rueda, explicó que la aeronave presentó problemas técnicos inmediatamente después del despegue. “Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra”, indicó.

En la zona trabajan equipos de rescate, defensa civil y personal militar, que ya lograron asistir a varios sobrevivientes. Según datos preliminares, al menos 20 militares fueron encontrados con vida mientras continúan las tareas de búsqueda.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una gran columna de humo, restos de la aeronave esparcidos y la intervención de rescatistas junto a vecinos que colaboran en el operativo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de unidades en el lugar y señaló que aún se investigan las causas del accidente. En paralelo, se inició una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

Embed - Tragedia en Colombia: Avión militar con más de 100 soldados se estrelló poco después de despegar

Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el hecho y lamentó lo sucedido. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, escribió, al tiempo que pidió evitar la difusión de rumores.

El hecho generó conmoción en todo el país y vuelve a poner en foco el estado del equipamiento militar, en medio de cuestionamientos por demoras en su renovación.

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