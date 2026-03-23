Un violento episodio de inseguridad ocurrió en el Barrio Juan Jufré, en Caucete, donde una mujer fue abordada por cuatro sujetos que le arrebataron su teléfono celular en plena vía pública. El caso generó preocupación, pero logró resolverse tras un rápido accionar investigativo.
Entre cuatro, le robaron el celular y vecinos la ayudaron: menores detenidos
Una mujer fue asaltada en Caucete por cuatro jóvenes que le robaron el celular. Tras la investigación, se confirmó que los autores son menores de edad.