"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > celular

Entre cuatro, le robaron el celular y vecinos la ayudaron: menores detenidos

Una mujer fue asaltada en Caucete por cuatro jóvenes que le robaron el celular. Tras la investigación, se confirmó que los autores son menores de edad.

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en el Barrio Juan Jufré, en Caucete, donde una mujer fue abordada por cuatro sujetos que le arrebataron su teléfono celular en plena vía pública. El caso generó preocupación, pero logró resolverse tras un rápido accionar investigativo.

El hecho fue trabajado por la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan, que inició tareas para dar con los responsables. A partir de averiguaciones y con la colaboración de vecinos del Barrio Pie de Palo, los efectivos lograron recuperar el celular sustraído, un Motorola E14.

image

La víctima reconoció el dispositivo como propio, por lo que fue restituido en las últimas horas, cerrando así una de las etapas del procedimiento.

Te puede interesar...

Sin embargo, el dato más relevante surgió con el avance de la investigación: los autores del robo fueron identificados y se constató que se trata de menores de edad, domiciliados en el Barrio Marayes, en el mismo departamento.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal coordinador Cristian Catalano, junto con la intervención del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, dirigido por la jueza Camus, debido a la edad de los involucrados.

El caso vuelve a poner el foco en la participación de menores en hechos delictivos y en la preocupación creciente por este tipo de episodios en la zona.

Temas

Te puede interesar