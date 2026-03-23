Entre cuatro, le robaron el celular y vecinos la ayudaron: menores detenidos

Sin embargo, el dato más relevante surgió con el avance de la investigación: los autores del robo fueron identificados y se constató que se trata de menores de edad, domiciliados en el Barrio Marayes, en el mismo departamento.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal coordinador Cristian Catalano, junto con la intervención del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, dirigido por la jueza Camus, debido a la edad de los involucrados.

El caso vuelve a poner el foco en la participación de menores en hechos delictivos y en la preocupación creciente por este tipo de episodios en la zona.