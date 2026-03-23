Colapinto enamorado: con qué joven estrella de Broadway formalizó

La relación comenzó hace unos meses durante el verano y marcha de la mejor manera, con presentación familiar incluida y ella se instaló en Madrid, España, para estar más cerca de él. Y además ya existieron varios guiños cómplices en redes sociales a la vista de todos dando muestra de la muy buena onda que tienen.

"Ya se puede decir que están de novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él", comenzó el periodista dando indicios del romance que luego terminaría revelando.

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"Ella protagonizó varias obra en Broadway, diosa total. Viene de filmar una película en Atlanta. Fue a principio de año donde empezaron a conocerse y en la primera foto ella se puso el casco de Fórmula 1 de él", continuó detallando al aire.

Y aseguró sobre la relación entre el piloto de automovilismo y la artista: "Colapinto está muy enganchado. Los vieron juntos también en Mónaco cenando. Algo que empezó como un amor de verano ya se convirtió en una relación".

A lo que Moria Casán observó sobre el romance: "Creo que si son dos chicos número uno, uno en su rubro y otro en el otro, se van a respetar su individualidad para potenciar la pareja, no se van a absolver".

"Ella es una megafigura de Broadway, protagoniza obras que llenan teatros y eso no lo logra cualquiera, allá no va uno y se sube porque sí a un escenario. Es una verdadera número uno", agregaron en el programa.

Quién es la actriz Maia Reficco, el nuevo amor de Franco Colapinto

Maia Reficco es una actriz y cantante argentino-estadounidense nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, de padres argentinos, quien ha ganado gran notoriedad en Estados Unidos gracias a su versatilidad en televisión, cine y teatro.

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Nacida en Estados Unidos pero criada en Argentina, Reficco saltó a la fama con el rol protagónico de Kally Ponce en la serie juvenil Kally's Mashup de Nickelodeon Latinoamérica (2017-2019), donde también mostró su talento musical.

A los 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway, un hito que marcó su conexión con sus raíces culturales.

En Hollywood, protagonizó a Noa Olivar en el reboot Pretty Little Liars: Original Sin (2022-2024) de HBO Max, consolidando su presencia en streaming.

También participó en la película Do Revenge (Netflix, 2022) con Maya Hawke y Camila Mendes, y en la comedia romántica La dolce casa (2025), que lideró los rankings globales de la plataforma.

Actualmente, brilla en el musical Hadestown en Broadway como Eurydice (desde 2024), un rol que reafirma su estatus en el teatro neoyorquino tras su paso por Evita. Su carrera refleja perseverancia, combinando raíces argentinas con logros en la industria estadounidense.