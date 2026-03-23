ciclismo

Luto en el ciclismo por la muerte de Rodrigo "El Potro" Silva

El joven ciclista Rodrigo Silva murió en un accidente en Córdoba junto a otro deportista. El hecho conmocionó al ciclismo y dejó una mujer en grave estado.

El ciclismo atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Rodrigo “El Potro” Silva, un joven de 22 años con pasado en equipos sanjuaninos, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Córdoba. En el mismo hecho también falleció el ciclista cordobés Máximo Cornejo.

El siniestro se produjo durante la madrugada del lunes sobre Avenida Armada Argentina al 5200, cuando el Fiat Siena en el que viajaban despistó y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público. La violencia del choque fue tal que el vehículo quedó partido en dos.

Como consecuencia del impacto, Silva y Cornejo murieron en el lugar, mientras que una mujer que también viajaba en el auto fue trasladada de urgencia a un hospital en grave estado.

Silva había tenido un paso destacado por el equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y estuvo radicado en San Juan durante varias temporadas, donde participó en competencias locales y nacionales. Si bien se encontraba alejado del ciclismo por cuestiones laborales, recientemente había manifestado a sus allegados la intención de volver a entrenar y retomar la actividad en pista.

El joven también tenía un fuerte vínculo con Catamarca, donde representó a la provincia en campeonatos infanto-juveniles, lo que amplificó el impacto de la noticia en ambas comunidades deportivas.

En el último tiempo, se había instalado en Córdoba por motivos laborales, aunque mantenía el contacto con el ambiente del ciclismo, donde era reconocido y valorado por sus compañeros.

La noticia generó una profunda conmoción entre deportistas, dirigentes y familiares, que despidieron a Silva como un joven talentoso y apasionado por el ciclismo, cuya vida se apagó de manera repentina.

