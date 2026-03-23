El ciclismo atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Rodrigo “El Potro” Silva, un joven de 22 años con pasado en equipos sanjuaninos, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Córdoba. En el mismo hecho también falleció el ciclista cordobés Máximo Cornejo.
Luto en el ciclismo por la muerte de Rodrigo "El Potro" Silva
El joven ciclista Rodrigo Silva murió en un accidente en Córdoba junto a otro deportista. El hecho conmocionó al ciclismo y dejó una mujer en grave estado.