Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, informó la mujer, a la vez que aseguró que no le otorgó información de su ubicación. “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, sumó.

Alejandra afirmó que su hijo llegó a encontrarse con su novio y que él “habría querido llevársela a Brasil”. Pese a ello, la madre sostuvo que el hombre está a disposición de la Justicia y que era indagado por estas horas.

Según la información oficial, Duprat es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes.

Como señas particulares, se indicó que la joven, apodada como “Kiara”, tiene un tatuaje en una de sus manos con la inscripción “Dalil” acompañado de mariposas, otro en las costillas con la inscripción “Mauricio” y un tercero con la inscripción “Bryan”.