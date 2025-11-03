"
Retiró a su madre de una clínica, sin alta médica y destrozó el lugar a fierrazos

El hecho provocó que las funciones del hospital sean paralizadas por varios minutos y los vecinos se refugiaron con los médicos.

Un violento episodio sacudió este viernes por la noche al Instituto Médico Platense (IMP), ubicado en la intersección de las calles 1 y 50, en pleno centro de La Plata. Un hombre retiró a su madre de 76 años sin el alta médica, amenazó al personal y destrozó a "fierrazos" los vidrios del hall de entrada. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según relató el director del centro de salud, Raúl Tassi, la mujer llevaba varios días internada y tanto el agresor como otros tres hijos ya se habían mostrado violentos en reiteradas ocasiones. “El día anterior empujaron a un médico que tenía temor de seguir atendiendo a la paciente”, detalló Tassi, quien confirmó que la familia había exigido llevarse a la mujer sin firmar el consentimiento de alta voluntaria. Ante la negativa, el sanatorio realizó la denuncia correspondiente.

Amenaza de muerte

La situación se desbordó cuando el hombre retiró a su madre en silla de ruedas, la subió a un vehículo y amenazó a un empleado que intentó recuperar la silla: “Retirate si no querés que tu vida corra peligro”, le dijo. Minutos después, regresó con dos fierros tipo cruz, una herramientas para cambiar neumáticos y comenzó a golpear los vidrios del hall de ingreso.

Las cámaras del IMP registraron la secuencia completa: el agresor destruyó las puertas de vidrio mientras médicos, recepcionistas y pacientes corrían para resguardarse. “Los vidrios volaron a centímetros de donde estaban sentados”, describió Tassi, quien lamentó la reiteración de hechos violentos en centros asistenciales. Los vecinos que se hallaban en el lugar, se levantaron rápidamente de sus asientos por los vidrios que volaron cerca de ellos.

La sala de espera quedó repleta de esos fragmentos de vidrio, lo que obligó a interrumpir la atención durante varios minutos. El agresor escapó del lugar tras provocar los destrozos. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

Desde el IMP confirmaron que el Directorio se presentó de inmediato para reparar los daños y garantizar la continuidad del servicio. “Volvimos a funcionar con normalidad, pero no podemos naturalizar estos episodios”, advirtió Tassi.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en instituciones de salud, el protocolo ante pacientes retirados sin alta médica y la protección del personal frente a situaciones de violencia. La investigación judicial buscará determinar responsabilidades y evaluar si corresponde imputar al agresor por amenazas, daños y posible desobediencia judicial.

