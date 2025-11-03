Retiró a su madre de una clínica, sin alta médica y destrozó el lugar a fierrazos

Embed - VIOLENTO EPISODIO EN UNA CLÍNICA DE LA PLATA: AMENAZÓ DE MUERTE AL PERSONAL Y ROMPIÓ BLINDEX

Las cámaras del IMP registraron la secuencia completa: el agresor destruyó las puertas de vidrio mientras médicos, recepcionistas y pacientes corrían para resguardarse. “Los vidrios volaron a centímetros de donde estaban sentados”, describió Tassi, quien lamentó la reiteración de hechos violentos en centros asistenciales. Los vecinos que se hallaban en el lugar, se levantaron rápidamente de sus asientos por los vidrios que volaron cerca de ellos.

La sala de espera quedó repleta de esos fragmentos de vidrio, lo que obligó a interrumpir la atención durante varios minutos. El agresor escapó del lugar tras provocar los destrozos. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

Desde el IMP confirmaron que el Directorio se presentó de inmediato para reparar los daños y garantizar la continuidad del servicio. “Volvimos a funcionar con normalidad, pero no podemos naturalizar estos episodios”, advirtió Tassi.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en instituciones de salud, el protocolo ante pacientes retirados sin alta médica y la protección del personal frente a situaciones de violencia. La investigación judicial buscará determinar responsabilidades y evaluar si corresponde imputar al agresor por amenazas, daños y posible desobediencia judicial.