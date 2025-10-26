El dólar cripto se desploma tras elecciones legislativas

En el promedio de las plataformas que operan la divisa digital la cotización es de $ 1.586 y muestra una baja en torno al 1% en las últimas 24 horas. En Binance, Tether opera a $1.510.

El mercado se mantiene expectante de que se conozcan los primeros resultados oficiales. El viernes el dólar oficial mayorista cerró a $1.492, mientras que el minorista finalizó a $1.515 en la pizarra del Banco Nación. En la antesala de las elecciones, el tipo de cambio mostró tensiones que llevaron al dólar tocar el techo de la banda. Es más, la cotización mayorista quedo a cincuenta centavos del tope de esquema de flotación. En tanto, el dólar MEP cotizó el viernes a $1.549,44 y el CCL a $1.567,21.