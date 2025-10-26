El dólar cripto se desploma tras elecciones legislativas

El ministro de Economía, Luis Caputo, votó este domingo y subrayó que el dólar y el esquema cambiario seguirán “exactamente igual”, ubicándose “siempre dentro de las bandas”. En esa línea, aseguró que "el dólar se va a mantener dentro de las bandas" y que eso lo deja "cómodo". "El esquema sigue. No puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas", añadió.
Al ser consultado sobre la volatilidad que mostraron los mercados, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: "Hay que ser muy respetuosos. No podría decir que se va a terminar la volatilidad o no".