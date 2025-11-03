Un detenido por amenazas con cuchillo y otro por intentar vender una bici robada

La gravedad de la amenaza motivó una investigación inmediata por parte de la Brigada de Investigaciones de Caucete, que recolectó testimonios y pruebas que permitieron individualizar al presunto responsable.

El sospechoso fue identificado como Antonio Pimentel, quien fue detenido tras un allanamiento judicial en su domicilio, ordenado por la justicia competente.

Mientras tanto, en otro punto del mismo departamento, un hecho insólito también derivó en una detención.

Un joven identificado como Gonzalo Milton Roldán, de 19 años, fue aprehendido por personal de la Comisaría 37° acusado de encubrimiento agravado, luego de intentar vender una bicicleta robada... a los hijos de la pareja del propio damnificado.

La denuncia fue presentada por Marcelo Elio Burgoa, quien reconoció su bicicleta —una SLP rodado 29 de color gris— en manos del presunto ladrón. Los familiares del denunciante siguieron a Roldán por varias cuadras hasta retenerlo en una finca del barrio Justo P. Castro IV, donde fue finalmente detenido.

Los efectivos policiales constataron que se trataba efectivamente del rodado sustraído días atrás, y Roldán quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que lleva adelante la investigación.

Dos hechos distintos, un mismo denominador: la rápida intervención policial permitió frenar situaciones que, en cuestión de minutos, podrían haber terminado mucho peor.