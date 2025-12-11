Reforma laboral: el plan de Bullrich y la pelea voto a voto en el Senado

Indemnización, movilidad y traspaso judicial

Bullrich indicó que la propuesta establece un esquema indemnizatorio de un mes por año trabajado, calculado sobre el salario básico, sin adicionales. Planteó cambios en movilidad laboral y vacaciones, con contratos adaptados a ciclos productivos, y remarcó que la reforma prevé el traspaso de competencias de la Justicia Nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires.

Según afirmó, este proceso cuenta con aval de la Corte Suprema.

La negociación en el Senado

El oficialismo apunta a votar la reforma el 29 de diciembre y necesita 37 votos para abrir la sesión. Con la incorporación de Luis Juez al bloque, LLA reúne 19 senadores propios y espera el acompañamiento del bloque PRO, que suma 3.

Bullrich inició conversaciones con la UCR, que tiene 10 bancas. Un integrante del radicalismo reconoció que “hay buena predisposición para apoyar la reforma laboral”, aunque el espacio pedirá modificaciones. La senadora solicitó que esas propuestas se presenten antes del fin de semana.

Si esos apoyos se concretan, el oficialismo alcanzaría 33 votos. La eventual incorporación de Francisco Paoltroni elevaría la cifra a 34. A ese número podrían sumarse los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que suelen acompañar al Gobierno.

El factor gremial y los gobernadores

La CGT reiteró su rechazo a la reforma y mantuvo reuniones con bloques opositores. Gremios petroleros y mineros también expresaron su posición en contra. En ese contexto, los gobernadores deberán definir si instruyen a sus senadores a apoyar el proyecto pese a las tensiones en cada provincia.

Se descuenta que los dos senadores de Santa Cruz, alineados con el gobernador Claudio Vidal, no acompañarán la iniciativa. En la Patagonia, Chubut y Neuquén aparecen como distritos clave. Sus mandatarios, Ignacio Torres y Rolando Figueroa, evalúan el costo político de apoyar al oficialismo o priorizar su relación con los gremios locales.

El movimiento de la oposición

Unión por la Patria cuenta con 28 senadores y apuesta a sumar a los dos santacruceños para bloquear el quórum. La senadora Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, anticipó su rechazo al proyecto al considerarlo “inconstitucional” por contener capítulos impositivos.

Según planteó, “si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento” y afirmó que cualquier reforma laboral debe ser razonable y orientada a proteger al trabajador.

Lo que viene

En medio de negociaciones abiertas, el Gobierno busca asegurar los votos necesarios mientras también discute el Presupuesto 2026 en Diputados. La definición podría depender de acuerdos paralelos con gobernadores y del margen político que cada provincia esté dispuesta a asumir.