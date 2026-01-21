Redujeron a 0% el aporte mensual del régimen industrial de Tierra del Fuego

El Gobierno de Javier Milei a través de la Secretaría de Industria y Comercio redujo a cero el aporte mensual que de forma obligada las empresas que se encuentran radicadas en la Provincia de Tierra del Fuego debían realizar al denominado Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).
La nueva medida busca fomentar el empleo y sostener la competitividad. Anteriormente se destinaba un 15 % al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.