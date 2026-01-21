Redujeron a 0% el aporte mensual del régimen industrial de Tierra del Fuego

Por otra parte, la resolución entró en vigencia a partir del 20 de enero y la misma se mantendrá durante el tiempo que sea necesario, es decir, mientras se mantengan las condiciones que provocaron que se haya dictado la resolución.

Finalmente, la nueva normativa tiene como objetivo principal reducir al mínimo el riesgo sobre la capacidad de producción, además de sostener la estabilidad laboral de las personas que cumplen funciones en el área aduanera especial, una de las que podía verse más perjudicada.

De todas formas, se aclara que a pesar de que se elimine el mencionado aporte mensual, las compañías deberán seguir cumpliendo con los proyectos propios que hayan sido aprobados previamente por el Comité Ejecutivo del FAMP.

Por último, se establece que, si las industrias no cumplen con los mencionados proyectos hasta la finalización de los mismos, deberán reintegrar al Fondo los aportes más los intereses.