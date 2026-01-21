"
Redujeron a 0% el aporte mensual del régimen industrial de Tierra del Fuego

La nueva medida busca fomentar el empleo y sostener la competitividad. Anteriormente se destinaba un 15 % al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.

El Gobierno de Javier Milei a través de la Secretaría de Industria y Comercio redujo a cero el aporte mensual que de forma obligada las empresas que se encuentran radicadas en la Provincia de Tierra del Fuego debían realizar al denominado Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

La decisión del Ejecutivo es en respuesta a la demanda de las compañías enroladas en la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE)., que venían advirtiendo desde hace un tiempo el perjuicio que les ocasionaba la vigencia del decreto 333/2025, que eliminó los aranceles a los teléfonos celulares importados.

Los principales puntos de la nueva resolución del Gobierno

En primer lugar, la Resolución 20/2026 dispone la eliminación del aporte que las empresas de Tierra del Fuego debían abonar para acceder al régimen de promoción. Básicamente, esto significa que se fijó en 0% el aporte que anteriormente equivalía al 15% en concepto de IVA.

Por otra parte, la resolución entró en vigencia a partir del 20 de enero y la misma se mantendrá durante el tiempo que sea necesario, es decir, mientras se mantengan las condiciones que provocaron que se haya dictado la resolución.

Finalmente, la nueva normativa tiene como objetivo principal reducir al mínimo el riesgo sobre la capacidad de producción, además de sostener la estabilidad laboral de las personas que cumplen funciones en el área aduanera especial, una de las que podía verse más perjudicada.

De todas formas, se aclara que a pesar de que se elimine el mencionado aporte mensual, las compañías deberán seguir cumpliendo con los proyectos propios que hayan sido aprobados previamente por el Comité Ejecutivo del FAMP.

Por último, se establece que, si las industrias no cumplen con los mencionados proyectos hasta la finalización de los mismos, deberán reintegrar al Fondo los aportes más los intereses.

