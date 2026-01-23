Salarios: el sector privado lideró las subas y el público quedó rezagado

Uno de los datos más relevantes del informe fue el comportamiento del sector privado no registrado. En noviembre, los salarios informales aumentaron 1,7%, pero en la comparación interanual exhibieron una suba del 100,5%. Según explicó el organismo, este indicador se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y presenta un rezago de cinco meses, lo que explica la fuerte diferencia respecto de los sectores registrados. En el acumulado anual, el sector informal alcanza el 87,7%, frente al 25,6% del privado registrado.

Al cierre de noviembre, los incrementos acumulados fueron los siguientes: 36,0% en el índice general, 25,6% en el sector privado registrado, 27,7% en el sector público y 87,7% en el sector privado no registrado.

En paralelo, el cruce con la inflación deja en evidencia la tensión sobre los ingresos. En noviembre, los salarios crecieron 1,8%, mientras que el costo de vida de ese mes se incrementó 2,5%. En la comparación interanual, los sueldos avanzaron 40,3%, por encima del 31,4% que subieron los precios.

Este escenario se profundiza al observar lo ocurrido en San Juan, según el último informe nacional de Analytica Consultora, la provincia registró una suba mensual del 3,9%, encabezando el ranking nacional, por encima de Salta y del interior de la provincia de Buenos Aires.

El relevamiento, denominado “El Changuito Federal”, mide una canasta de alimentos y bebidas representativa del consumo mensual de una familia tipo. En términos absolutos, San Juan registró un incremento de $40.688 respecto de fines de noviembre, siendo una de las provincias donde más aumentó el gasto mensual, solo por detrás de Misiones y Santa Cruz.

De acuerdo al informe, el costo total de la canasta en San Juan alcanzó los $831.515 a fines de diciembre. Este valor ubicó a la provincia por encima del promedio nacional y por encima de distritos como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, además de CABA y el conurbano bonaerense.

A nivel nacional, las provincias patagónicas concentraron los valores más altos. Santa Cruz encabezó el ranking con $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602). En el extremo opuesto, los costos más bajos se registraron en Formosa ($783.302), el conurbano bonaerense ($795.370) y CABA ($796.000).

Dentro de la canasta, el rubro carnes fue el principal motor de los aumentos, con subas del 10% al 15% en el asado a nivel nacional. También se registraron incrementos en productos como galletitas de agua, mientras que los huevos mostraron mayor estabilidad en varias regiones.