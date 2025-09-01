"
Patricia Bullrich

Récord en decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones

La ministra de Seguridad destacó operativos históricos, aumentos en decomisos y la reducción de la impunidad, en una conferencia junto a José Luis Espert en Béccar.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este lunes las estadísticas de incautación de drogas correspondientes al primer semestre de 2025, destacando un incremento de la actividad de las fuerzas federales y un aumento de los procedimientos y detenidos a nivel nacional.

Durante la conferencia, realizada en la calle Intendente Neyer al 1220, en Béccar, provincia de Buenos Aires, Bullrich estuvo acompañada por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

La ministra resaltó que uno de los operativos más importantes de la historia reciente de Argentina consistió en una entrega vigilada desde el puerto de Buenos Aires hasta España, donde se descubrieron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno.

Según los datos presentados, las fuerzas federales incrementaron en un 80% su labor en incautaciones de drogas. Las zonas más críticas del narcotráfico continúan siendo Rosario, en Santa Fe, y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. En Orán, bajo el Plan Güemes, se realizaron 1.193 procedimientos con 464 detenidos; mientras que en Rosario se registraron 1.738 procedimientos con 1.469 arrestos.

En lo que va del año, se contabilizaron 15.128 detenidos por causas vinculadas al narcotráfico, un 27% más que los 11.890 del primer semestre de 2024. Además, los procedimientos crecieron un 16%, lo que permitió aumentar un 35% las incautaciones de marihuana y un 5% las de drogas sintéticas. Bullrich destacó que estos números reflejan “un menor nivel de impunidad”.

En la misma línea, Jorge “Panadero” Álvarez, candidato a concejal de La Libertad Avanza, valoró la coordinación entre Nación y municipios: “En San Isidro creamos un sistema de seguridad local con 134 patrullas, 2.100 cámaras nuevas, 300 agentes patrullando las calles y más de 15.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta. Celebramos el gran trabajo de Patricia Bullrich, en especial con el refuerzo de Gendarmería en barrios populares”.

Bullrich también resaltó indicadores internacionales: Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de América Latina, subió del puesto 51 al 46 en el Global Peace Index y fue clasificada en nivel 1 de seguridad para viajeros por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La ministra concluyó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre fuerzas federales, provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal, con operativos que abarcan tanto grandes cargamentos como acciones de narcomenudeo en puntos críticos del país.

