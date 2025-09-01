Récord en decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones

Según los datos presentados, las fuerzas federales incrementaron en un 80% su labor en incautaciones de drogas. Las zonas más críticas del narcotráfico continúan siendo Rosario, en Santa Fe, y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. En Orán, bajo el Plan Güemes, se realizaron 1.193 procedimientos con 464 detenidos; mientras que en Rosario se registraron 1.738 procedimientos con 1.469 arrestos.

image

En lo que va del año, se contabilizaron 15.128 detenidos por causas vinculadas al narcotráfico, un 27% más que los 11.890 del primer semestre de 2024. Además, los procedimientos crecieron un 16%, lo que permitió aumentar un 35% las incautaciones de marihuana y un 5% las de drogas sintéticas. Bullrich destacó que estos números reflejan “un menor nivel de impunidad”.

En la misma línea, Jorge “Panadero” Álvarez, candidato a concejal de La Libertad Avanza, valoró la coordinación entre Nación y municipios: “En San Isidro creamos un sistema de seguridad local con 134 patrullas, 2.100 cámaras nuevas, 300 agentes patrullando las calles y más de 15.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta. Celebramos el gran trabajo de Patricia Bullrich, en especial con el refuerzo de Gendarmería en barrios populares”.

Bullrich también resaltó indicadores internacionales: Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de América Latina, subió del puesto 51 al 46 en el Global Peace Index y fue clasificada en nivel 1 de seguridad para viajeros por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La ministra concluyó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre fuerzas federales, provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal, con operativos que abarcan tanto grandes cargamentos como acciones de narcomenudeo en puntos críticos del país.