Tras el fallo de la Corte, el Gobierno aprobó la extradición de "Fred" Machado

El caso tiene su origen en una investigación del Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas, que procesó a Machado y a otros ocho acusados por presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero. El empresario enfrenta cinco cargos principales: tres vinculados con la distribución de drogas, uno por asociación ilícita para el lavado de activos y otro por conspiración para cometer fraude electrónico.

Durante el proceso judicial, la defensa del empresario presentó una serie de objeciones. Alegaron falta de imparcialidad del juez, cuestionaron la validez de pruebas rechazadas y denunciaron desigualdad procesal por la cantidad de representantes del Ministerio Público Fiscal. Además, impugnaron la constitucionalidad del artículo 30 de la ley de extradición y plantearon la existencia de “doble incriminación”, buscando frenar el procedimiento.

La investigación también salpicó al diputado José Luis Espert, quien días atrás renunció a su candidatura por La Libertad Avanza luego de que se conocieran sus vínculos financieros con Machado. Según el expediente, el legislador habría recibido una transferencia de unos 200 mil dólares por una supuesta asesoría en un proyecto minero y utilizado aviones privados pagados por el empresario durante su campaña presidencial de 2019. Con la decisión de la Corte y la rápida respuesta del Gobierno, el proceso de extradición queda ahora en su fase final.