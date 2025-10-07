El Gobierno argentino confirmó que solicitará la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, tras la resolución de la Corte Suprema que avaló el pedido del país norteamericano. El empresario está señalado como el principal implicado en una causa por lavado de dinero y narcotráfico. A través de un comunicado, el Ejecutivo informó que el presidente instruyó a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para avanzar de inmediato con los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para cumplir con la decisión judicial.
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno aprobó la extradición de "Fred" Machado
El máximo tribunal del país habilitó la extradición del empresario, que está preso, a Estados Unidos. Está acusado de narcotráfico y admitió haber financiado la campaña de Espert en 2019.