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Quintela pidió revisar los límites con San Juan y escaló la tensión

El gobernador de La Rioja. cuestionó los límites fijados en 1968 y pidió revisarlos. La disputa suma tensión por el control territorial y el impacto en proyectos estratégicos.

El conflicto entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Josemaría sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto político y territorial. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, elevó el tono de la disputa y planteó la necesidad de revisar los acuerdos limítrofes firmados en 1968, lo que pone en discusión no solo el desarrollo minero, sino también áreas clave como Ischigualasto.

La postura del mandatario introduce un elemento sensible para San Juan: la posible revisión de la soberanía sobre zonas estratégicas, en un contexto donde la minería aparece como uno de los motores económicos centrales de la provincia.

Hasta ahora, el conflicto se había concentrado en aspectos operativos y ambientales vinculados al proyecto Josemaría, especialmente por el uso del corredor de Guandacol. Sin embargo, el planteo de Quintela amplía el escenario y traslada la discusión a un plano más profundo: el territorial.

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El gobernador riojano cuestionó la legitimidad de los acuerdos firmados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, al considerar que carecen de respaldo democrático. En esa línea, sostuvo que la definición de los límites interprovinciales debe ser tratada por el Senado de la Nación.

Este enfoque impacta directamente en San Juan, ya que pone bajo revisión la jurisdicción de un área donde se ubica uno de los proyectos mineros más importantes del país.

Ischigualasto, otro punto sensible

El reclamo no se limita a Josemaría. Quintela también incluyó en la discusión al Parque Provincial Ischigualasto, conocido como Valle de la Luna y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.

La incorporación de este territorio añade un componente simbólico y turístico al conflicto, además del valor geológico que ya tiene reconocimiento internacional. Para San Juan, se trata de un ícono provincial, tanto desde lo cultural como desde lo económico.

Un conflicto que escala

Este nuevo posicionamiento se suma a la reciente resolución judicial dictada en Chilecito, que ordenó la suspensión temporal de actividades vinculadas al proyecto y restringió el uso de un acceso clave desde territorio riojano.

Desde La Rioja justifican estas medidas en presuntos riesgos ambientales y en la falta de respuestas por parte de la empresa a requerimientos vinculados a la evaluación de impacto ambiental.

El escenario, así, deja de ser exclusivamente técnico o ambiental para convertirse en una disputa política y territorial de mayor escala, con San Juan en el centro del debate por sus recursos, su territorio y su modelo de desarrollo.

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