Quintela pidió revisar los límites con San Juan y escaló la tensión

El gobernador riojano cuestionó la legitimidad de los acuerdos firmados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, al considerar que carecen de respaldo democrático. En esa línea, sostuvo que la definición de los límites interprovinciales debe ser tratada por el Senado de la Nación.

Este enfoque impacta directamente en San Juan, ya que pone bajo revisión la jurisdicción de un área donde se ubica uno de los proyectos mineros más importantes del país.

Ischigualasto, otro punto sensible

El reclamo no se limita a Josemaría. Quintela también incluyó en la discusión al Parque Provincial Ischigualasto, conocido como Valle de la Luna y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.

La incorporación de este territorio añade un componente simbólico y turístico al conflicto, además del valor geológico que ya tiene reconocimiento internacional. Para San Juan, se trata de un ícono provincial, tanto desde lo cultural como desde lo económico.

Un conflicto que escala

Este nuevo posicionamiento se suma a la reciente resolución judicial dictada en Chilecito, que ordenó la suspensión temporal de actividades vinculadas al proyecto y restringió el uso de un acceso clave desde territorio riojano.

Desde La Rioja justifican estas medidas en presuntos riesgos ambientales y en la falta de respuestas por parte de la empresa a requerimientos vinculados a la evaluación de impacto ambiental.

El escenario, así, deja de ser exclusivamente técnico o ambiental para convertirse en una disputa política y territorial de mayor escala, con San Juan en el centro del debate por sus recursos, su territorio y su modelo de desarrollo.