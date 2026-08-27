San Juan logró media sanción para convertirse en Capital Nacional de la Educación

La propuesta destaca especialmente la trayectoria de Sarmiento, desde su gestión como gobernador de San Juan hasta su posterior presidencia de la Nación, y su impulso a la creación de escuelas y a la expansión del sistema educativo.

Picón defendió la iniciativa en el recinto y sostuvo que el reconocimiento permitiría consolidar a San Juan como un punto de referencia nacional en materia educativa. La diputada remarcó además que la provincia viene mostrando avances en educación respaldados por indicadores y evaluaciones.

Todavía no es ley

La aprobación en Diputados no alcanza para que la declaración entre en vigencia. Al tratarse de un proyecto de ley, ahora debe ser analizado por el Senado de la Nación. Si los senadores lo aprueban sin modificaciones, quedará sancionado y podrá avanzar el proceso de promulgación correspondiente. Si introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a Diputados.

Por eso, el próximo paso legislativo será determinante para San Juan.

El reconocimiento no implica un nuevo feriado

Picón también aclaró un punto que generó confusión alrededor de la iniciativa. La declaración de San Juan como Capital Nacional de la Educación no establece un feriado nacional el 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro.

Según explicó la legisladora, ambos proyectos tienen recorridos independientes. La prioridad ahora es conseguir la sanción definitiva de la declaración vinculada con Sarmiento y, posteriormente, continuar con el planteo relacionado con el feriado.

“Luego el Senado da la otra media sanción, ya tendremos a San Juan como Capital Nacional de la Educación”, sostuvo Picón.

De esta manera, San Juan quedó a una aprobación del Senado de obtener formalmente una distinción nacional que busca reconocer su vínculo histórico con Sarmiento y con la construcción de la educación pública argentina.