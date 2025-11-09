Milei volvió a su etapa dialoguista, pero busca terminar lazos con Villarruel

image

Días después, ambos mantuvieron una conversación cordial y se reencontraron en la quinta de Olivos, donde compartieron una comida y analizaron el escenario económico y legislativo. Aunque Macri manifestó críticas a los últimos cambios en el Gabinete, el oficialismo decidió preservar el canal de diálogo y evitar nuevas tensiones.

Incluso, Milei recompuso su vínculo con Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, a quien meses atrás había acusado de “traidor”. El encuentro se dio durante la cumbre de gobernadores, en la que el Presidente aplicó una suerte de “tabula rasa” para fortalecer su posición política en el Congreso.

En el entorno presidencial marcan una diferencia tajante entre la situación de Villarruel y la del jefe de Gobierno. “Con Jorge queremos avanzar. Tiene la Legislatura dividida y dos años por delante”, señaló un funcionario cercano al mandatario.

En cambio, la relación con la vicepresidenta se da por terminada. Según fuentes del Ejecutivo, Villarruel mantiene conflictos con todos los miembros del Gabinete, y su figura resulta “incompatible con la estrategia del Gobierno”.

Mientras tanto, Villarruel mantiene su agenda institucional en el Senado. Durante la última edición de la Noche de los Museos, recibió a cientos de visitantes en el Congreso y publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la importancia del encuentro ciudadano.

“Es un honor recibir a todos los argentinos en la casa de las leyes, la casa de las provincias. Estoy feliz de poder escucharlos y abrazarlos”, expresó la vicepresidenta en su publicación.