Milei volvió a su etapa dialoguista, pero busca terminar lazos con Villarruel
Tras plebiscitar su primera etapa de Gobierno, Javier Milei encara una segunda fase centrada en el diálogo y las alianzas estratégicas. Sin embargo, el nombre de Victoria Villarruel está fuera de eso.
Con la primera etapa de su gestión validada en las urnas, el presidente Javier Milei inició una nueva fase política orientada a tejer acuerdos y alianzas que le permitan sostener su programa económico. Sin embargo, en paralelo a ese viraje hacia el diálogo, el mandatario rompió definitivamente su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene diferencias irreconciliables desde hace meses.
Según fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, en la Casa Rosada aseguran que Villarruel “intentó socavar al Gobierno desde adentro”, lo que selló la ruptura política entre ambos.
En contraste, Milei busca ahora mostrarse con un perfil más dialoguista y retomar el contacto con dirigentes del PRO. Durante su discurso del 26 de octubre en el búnker de La Libertad Avanza, elogió al expresidente Mauricio Macri y destacó el llamado “Pacto de Acassuso”, que considera clave en la estabilización política tras la crisis cambiaria.
Días después, ambos mantuvieron una conversación cordial y se reencontraron en la quinta de Olivos, donde compartieron una comida y analizaron el escenario económico y legislativo. Aunque Macri manifestó críticas a los últimos cambios en el Gabinete, el oficialismo decidió preservar el canal de diálogo y evitar nuevas tensiones.
Incluso, Milei recompuso su vínculo con Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, a quien meses atrás había acusado de “traidor”. El encuentro se dio durante la cumbre de gobernadores, en la que el Presidente aplicó una suerte de “tabula rasa” para fortalecer su posición política en el Congreso.
En el entorno presidencial marcan una diferencia tajante entre la situación de Villarruel y la del jefe de Gobierno. “Con Jorge queremos avanzar. Tiene la Legislatura dividida y dos años por delante”, señaló un funcionario cercano al mandatario.
En cambio, la relación con la vicepresidenta se da por terminada. Según fuentes del Ejecutivo, Villarruel mantiene conflictos con todos los miembros del Gabinete, y su figura resulta “incompatible con la estrategia del Gobierno”.
Mientras tanto, Villarruel mantiene su agenda institucional en el Senado. Durante la última edición de la Noche de los Museos, recibió a cientos de visitantes en el Congreso y publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la importancia del encuentro ciudadano.
“Es un honor recibir a todos los argentinos en la casa de las leyes, la casa de las provincias. Estoy feliz de poder escucharlos y abrazarlos”, expresó la vicepresidenta en su publicación.