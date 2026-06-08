Fin de semana trágico en San Juan: dos motociclistas murieron en graves accidentes

Un vecino de la zona relató que pasadas las 07:00 horas escuchó un fuerte estruendo y, al salir, observó a la víctima tendida en el suelo junto a una motocicleta Honda de 125 cc. que presentaba daños materiales en su parte delantera. El deceso fue constatado en el lugar por personal médico del servicio 107.

Leé también: Un joven de 22 años murió tras chocar contra un poste de luz

La víctima fue identificada por un hermano que llegó al sitio como Iván Díaz. De acuerdo con las pericias preliminares, Díaz circulaba de sur a norte por la recta asfaltada de calle San Miguel cuando, por razones que se investigan, perdió el control, pisó la banquina este e impactó de frente contra un poste de alumbrado público. El golpe fatal se produjo con su cabeza contra el elemento fijo, a pesar de que llevaba el casco colocado. La autopsia confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo cráneo-facial grave. En el lugar se secuestraron la moto y el teléfono celular de la víctima.

Hallazgo sin vida en una zona montañosa de Ullum

El segundo siniestro fatal se constató durante la mañana del domingo 7 de junio, cerca de las 10:30 horas, luego de que se denunciara la desaparición de un motociclista desde la tarde del sábado.

accidente en Pocito-fallecido.

El cuerpo de Marcelo Eduardo Carvajal, de 29 años, fue localizado en una zona de difícil acceso conocida como Puesto Ladesa, ubicada a unos 35 kilómetros al oeste de la Ruta Provincial N.º 54, en el departamento Ullum. Para llegar al lugar, el personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, la Brigada, Policía Científica y el Grupo GERAS debieron realizar un trayecto de una hora y media en vehículos 4x4 y a caballo.

Según la investigación, Carvajal había ingresado a la zona de montaña el sábado junto a un amigo, cada uno en su moto, con destino al paraje "Aguas Frescas". En horas de la tarde, el joven se distanció de su compañero y se perdió de vista. Debido a la falta de señal telefónica y la llegada de la noche, el acompañante regresó por sus propios medios para dar aviso a la familia.

La hipótesis preliminar de la Policía Científica indica que Carvajal circulaba por el terreno irregular y no advirtió una pendiente de más de dos metros y medio. La motocicleta, una Mondial tipo enduro, impactó contra el suelo rocoso y el conductor fue arrastrado varios metros, siendo luego golpeado por el propio rodado que se catapultó sobre él. Las autoridades constataron que el joven no llevaba el casco protector colocado al momento del hecho, ya que el mismo fue hallado dentro de su mochila junto a un celular y otras pertenencias, elementos que terminaron secuestrados.

En ambas causas intervienen el fiscal de caso, Dr. Roberto Ginsberg, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. Los dos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes.