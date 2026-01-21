Milei en Davos: "El socialismo suena muy lindo, pero siempre termina mal"

En ese sentido, identificó como derechos fundamentales el derecho a la vida y a la libertad, y planteó que de esos principios se deriva el derecho a la propiedad privada. También hizo referencia al principio de no agresión, al que definió como la prohibición de ejercer violencia, coacción o imposición sobre otros individuos, y citó a Alberto Benegas Lynch (h) para definir al liberalismo como "el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo".

Embed - El discurso de Milei en Davos: defensa del capitalismo y el "espíritu empresarial"

El Presidente cuestionó luego los enfoques tradicionales de la economía del bienestar. Si bien mencionó a Adam Smith y a los economistas neoclásicos, rechazó la noción de los fallos de mercado y citó al economista Hans-Hermann Hoppe para afirmar que cualquier desviación del respeto a la propiedad privada implica una redistribución forzada que reduce la producción, el mantenimiento de bienes y los intercambios voluntarios.

Según Milei, "la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas". En esa línea, afirmó que regular para limitar estructuras concentradas "es matar los rendimientos crecientes" y, en consecuencia, "matar el crecimiento económico". En ese marco, destacó la tarea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y aseguró que desde 2023 se llevaron adelante "trece mil quinientas reformas estructurales".

El mandatario también se refirió a las fuentes del progreso económico, entre las que mencionó la división del trabajo, la acumulación de capital, el avance tecnológico y la función empresarial. A esta última la definió como “el principal motor del proceso de crecimiento económico” y sostuvo que sin empresarios "el nivel de vida sería extremadamente precario". En ese punto, afirmó que la política económica debe orientarse a "remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial".

Al abordar el impacto de la inteligencia artificial, la comparó con la fábrica de alfileres de Adam Smith como generadora de rendimientos crecientes y afirmó que “lo más responsable que pueden hacer los Estados es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”. También resaltó el rol del capital humano y mencionó políticas sociales orientadas a promover la autonomía económica.

Finalmente, Milei dejó un mensaje optimista al asegurar que Occidente "le dio la espalda a las ideas de la libertad" al adoptar "dosis crecientes de socialismo y su versión más hipócrita, el wokismo".

Sin embargo, sostuvo que "el mundo ha comenzado a despertar", señaló a América como el eje de ese cambio y afirmó que la región "será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente" si retorna a las raíces de la tradición occidental.