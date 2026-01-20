Milei llegó a Davos para defender su plan económico y alineamiento con EE.UU

El miércoles será la jornada central de la gira presidencial. Milei disertará durante 30 minutos en el Foro Económico Mundial, en el mismo auditorio donde previamente hablará Donald Trump. En su exposición, el Presidente planteará su visión sobre el escenario internacional, reafirmará el alineamiento estratégico con Estados Unidos y realizará un balance de su programa de ajuste económico.

Antes de su discurso, Milei saludará al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y luego participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio destinado a presentar oportunidades de inversión en el país. En ese marco, se espera que destaque los resultados del plan de estabilización y la desaceleración inflacionaria proyectada para 2025.

En paralelo a la agenda argentina, Trump encabezará reuniones con mandatarios extranjeros y con referentes del sistema financiero estadounidense, entre banqueros, inversores y CEO de grandes compañías.

En la previa del Foro, la Casa Rosada confirmó además que Milei participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un organismo multinacional impulsado por Trump con el objetivo de reducir la influencia diplomática de la ONU. Ese mismo jueves, el Presidente brindará entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist.

Previo a su exposición en Davos, Milei también mantendrá un encuentro protocolar con Borge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, pocos minutos después de finalizado el discurso de Trump.

Tras el Country Strategy Dialogue, el mandatario continuará con reuniones centradas en economía, finanzas e inversiones, incluido un encuentro con CEO de bancos globales. Al igual que en su participación anterior, Milei buscará resaltar las oportunidades que ofrece Argentina, con foco en los sectores de energía y minería como motores del crecimiento.

Durante su visita previa al Foro, el Presidente había señalado ante inversores que “la bomba hiperinflacionaria y la pésima reputación crediticia heredada obligaron a Argentina a convertirse en el mejor alumno de la clase en materia económica”, una definición que volverá a estar presente en su mensaje ante el auditorio internacional.