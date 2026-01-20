"
Milei llegó a Davos para defender su plan económico y alineamiento con EE.UU

El Presidente participará del Foro Económico Mundial, donde disertará este miércoles. Mantendrá reuniones políticas y financieras y concederá entrevistas a medios internacionales.

El presidente Javier Milei llegó este martes a la ciudad suiza de Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF), en una edición atravesada por la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Europa, tras la intención del presidente norteamericano Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia por razones de seguridad nacional.

El mandatario arribó primero a Zúrich y luego se trasladó a Davos en helicóptero, una modalidad poco habitual, ya que el trayecto suele realizarse por vía terrestre. En la primera imagen difundida desde Suiza, Milei se mostró sobre la nieve con un mameluco de YPF, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según la agenda oficial, Milei mantendrá este martes por la noche un encuentro con Maurice Ostro, filántropo y emprendedor británico vinculado al ex primer ministro Boris Johnson, reconocido por su trabajo de diálogo ecuménico entre cristianos y judíos, un eje que despierta especial interés en el jefe de Estado argentino.

El miércoles será la jornada central de la gira presidencial. Milei disertará durante 30 minutos en el Foro Económico Mundial, en el mismo auditorio donde previamente hablará Donald Trump. En su exposición, el Presidente planteará su visión sobre el escenario internacional, reafirmará el alineamiento estratégico con Estados Unidos y realizará un balance de su programa de ajuste económico.

Antes de su discurso, Milei saludará al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y luego participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio destinado a presentar oportunidades de inversión en el país. En ese marco, se espera que destaque los resultados del plan de estabilización y la desaceleración inflacionaria proyectada para 2025.

En paralelo a la agenda argentina, Trump encabezará reuniones con mandatarios extranjeros y con referentes del sistema financiero estadounidense, entre banqueros, inversores y CEO de grandes compañías.

En la previa del Foro, la Casa Rosada confirmó además que Milei participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un organismo multinacional impulsado por Trump con el objetivo de reducir la influencia diplomática de la ONU. Ese mismo jueves, el Presidente brindará entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist.

Previo a su exposición en Davos, Milei también mantendrá un encuentro protocolar con Borge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, pocos minutos después de finalizado el discurso de Trump.

Tras el Country Strategy Dialogue, el mandatario continuará con reuniones centradas en economía, finanzas e inversiones, incluido un encuentro con CEO de bancos globales. Al igual que en su participación anterior, Milei buscará resaltar las oportunidades que ofrece Argentina, con foco en los sectores de energía y minería como motores del crecimiento.

Durante su visita previa al Foro, el Presidente había señalado ante inversores que “la bomba hiperinflacionaria y la pésima reputación crediticia heredada obligaron a Argentina a convertirse en el mejor alumno de la clase en materia económica”, una definición que volverá a estar presente en su mensaje ante el auditorio internacional.

