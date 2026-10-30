El peronismo presentó propuestas para los primeros 100 días de un eventual gobierno

Uno de los componentes centrales del borrador es la recuperación de los ingresos de trabajadores, jubilados y beneficiarios de pensiones por discapacidad. Para acompañar esa recomposición, los dirigentes consideran necesario alcanzar un entendimiento con el sector empresario que permita contener los precios y evitar nuevas presiones inflacionarias.

La propuesta todavía se encuentra en una etapa de elaboración y no cuenta con un detalle definitivo sobre los mecanismos que se utilizarían para implementar cada medida. Otro de los ejes discutidos es la puesta en marcha de un plan nacional de obra pública.

La iniciativa tendría como objetivo impulsar la actividad económica y generar puestos de trabajo, tanto mediante la continuidad de proyectos de alcance nacional como a través de intervenciones de menor escala en los municipios.

En ese sentido, dentro del peronismo estiman que durante la gestión de Javier Milei quedaron paralizadas entre 8.000 y 9.000 obras. El programa buscaría completar esos trabajos y darles un lugar importante a las construcciones locales, con la intención de movilizar la mano de obra en cada distrito.

Para atender el endeudamiento de los hogares, también se analizó una alternativa que consiste en que el Estado compre a los bancos determinados créditos considerados de alto riesgo o incobrables y luego los refinancie a las familias en plazos más largos y sin intereses. La propuesta surgió de conversaciones entre dirigentes y economistas. Según lo discutido, la adquisición de esas obligaciones podría realizarse por el 40% de su valor nominal. Se trata de una posibilidad que algunos participantes plantearon extender también a los créditos clasificados como de riesgo medio.

Por ahora, el peronismo no presentó un programa cerrado ni precisó cómo se financiarían todas estas iniciativas. El trabajo apunta a reunir propuestas para una eventual llegada al poder en 2027 y establecer cuáles serían las primeras medidas de una nueva administración.