Más tecnología en las aulas, ¿menos aprendizaje? El uso de IA, bajo cuestionamiento

Años más tarde, el investigador estadounidense Jared Cooney Horvath reforzó esa línea de análisis. En su libro “La ilusión digital”, planteó que las nuevas generaciones presentan menor capacidad cognitiva en comparación con las anteriores, basándose en indicadores como coeficiente intelectual y evaluaciones internacionales. Incluso sostuvo que, en términos de impacto educativo, puede resultar más efectivo mejorar las condiciones del aula que entregar dispositivos individuales.

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El debate no es ajeno a la realidad argentina. En distintos niveles del sistema educativo, la incorporación de tecnología suele presentarse como un indicador de calidad, tanto en políticas públicas como en propuestas de instituciones privadas. La entrega de dispositivos y el uso de herramientas digitales forman parte del discurso de innovación, aunque no siempre se discuten en profundidad sus efectos pedagógicos.

Especialistas advierten que las pantallas modifican la forma en que los estudiantes procesan la información. Favorecen la inmediatez y la estimulación constante, mientras que el aprendizaje profundo requiere concentración, tiempo y reflexión. Además, el reemplazo de la escritura manual por el tecleo y la interacción superficial con contenidos digitales podrían limitar la retención y la comprensión.

En ese contexto, también aparece una dimensión estructural: el rol de la tecnología en la educación no es neutral. Detrás de muchas herramientas digitales existen intereses comerciales que buscan captar la atención de los usuarios, lo que abre interrogantes sobre su verdadero aporte en el ámbito pedagógico.

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A pesar de las críticas, el consenso no pasa por rechazar la tecnología, sino por redefinir su uso. El desafío, plantean los especialistas, es evitar que el entusiasmo por la innovación desplace elementos centrales del aprendizaje, como el vínculo entre docentes y alumnos, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de conocimientos sólidos.

El avance de la inteligencia artificial y las plataformas digitales profundiza este escenario. En Argentina, donde la discusión por la calidad educativa es constante, el debate sobre las pantallas suma una nueva capa: cómo integrar la tecnología sin comprometer las capacidades cognitivas de las futuras generaciones.

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En definitiva, la discusión excede lo tecnológico. Se trata de definir qué modelo educativo se busca construir y cuáles son las herramientas que realmente contribuyen a ese objetivo, en un contexto donde la innovación convive con señales de alerta cada vez más claras.