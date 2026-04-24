Malvinas: Reino Unido ratificó su postura tras gestos de Milei y EE.UU

En la misma línea se pronunció el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty, quien aseguró que el compromiso de Londres con la soberanía del territorio y su defensa “es firme” y seguirá siendo una prioridad.

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“No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, expresó Starmar, a la vez que añadió: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.

Las declaraciones se dieron luego de que se filtrara información que indica un posible giro en la política exterior de Estados Unidos, que históricamente mantuvo una posición de neutralidad en el conflicto. Según trascendidos, la administración de Donald Trump evaluaría respaldar el reclamo argentino, lo que implicaría un cambio significativo en el equilibrio diplomático y podría afectar la relación con el Reino Unido.

El vocero manifestó además que Londres transmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”, mientras que los medios británicos BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.

Este escenario generó reacciones inmediatas en Londres, donde el gobierno de Keir Starmer busca reafirmar su postura ante cualquier modificación en el tablero internacional.

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Por su parte, desde Argentina el presidente Javier Milei sostuvo que el país está realizando “avances como nunca antes” en el reclamo por la soberanía, aunque advirtió que el proceso no depende únicamente de la voluntad nacional.

El mandatario insistió en que la recuperación de las islas es un objetivo irrenunciable, pero remarcó que debe concretarse a través de canales diplomáticos y con una estrategia gradual. En ese sentido, evitó dar precisiones sobre plazos o negociaciones concretas, y subrayó la necesidad de actuar con prudencia en un escenario donde intervienen múltiples actores internacionales.

En el Gobierno consideran que el contexto global podría abrir una nueva ventana de oportunidad, especialmente a partir del alineamiento reciente con Estados Unidos. Sin embargo, el enfoque oficial se mantiene sin cambios: sostener el reclamo histórico en el plano internacional sin escalar el conflicto.

La disputa por Malvinas, a más de cuatro décadas de la guerra de 1982, vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica, atravesada ahora por nuevos movimientos en las relaciones entre potencias.