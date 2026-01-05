Maduro y su esposa se declararon "no culpables" ante un tribunal federal

Durante la audiencia, Maduro se declaró no culpable de todos los cargos. “Soy inocente, soy un hombre decente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, afirmó ante el tribunal, al tiempo que volvió a proclamarse presidente de Venezuela.

image

Luego fue el turno de Flores, quien también rechazó las acusaciones. “No culpable, completamente inocente”, sostuvo a través de un intérprete. Los abogados de ambos informaron que, por el momento, no solicitarán la libertad bajo fianza, aunque no descartaron hacerlo más adelante.

Problemas de salud y estrategia legal

El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, advirtió ante el juez que su cliente presenta problemas de salud que requerirán atención médica durante su detención. En la misma línea, la defensa de Flores aseguró que ella sufrió lesiones más graves durante el arresto, que también deberán ser tratadas.

image

Pollack adelantó además que evalúa presentar mociones por lo que definió como un “secuestro militar” y cuestionó la legalidad de la detención, señalando el rol de Maduro como jefe de un Estado soberano al momento de su captura.

La acusación y el contexto político

Según el expediente judicial, Maduro habría encabezado una red internacional de tráfico de cocaína, con vínculos con organizaciones armadas y criminales como las FARC, el cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua. La fiscalía estadounidense sostiene que la estructura combinaba narcotráfico, financiamiento ilícito y terrorismo.

Desde Washington, el gobierno de Donald Trump defendió la operación que derivó en la captura del dirigente venezolano, mientras que en el ámbito internacional el caso generó fuertes reacciones. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos justificó la intervención, mientras que el secretario general António Guterres pidió respetar los principios de soberanía e integridad territorial.

Al salir del tribunal, Maduro se dirigió brevemente a la prensa y afirmó: “Soy un prisionero de guerra”, antes de ser escoltado nuevamente hacia el centro de detención.