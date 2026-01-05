Maduro y su esposa se declararon "no culpables" ante un tribunal federal
El ex presidente venezolano y Cilia Flroes, comparecieron por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos, acusados de narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas. La próxima audiencia será el 17 de marzo.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Manhattan, donde se formalizaron los cargos que la Justicia de Estados Unidos les imputa por narcotráfico, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tráfico de armas de guerra. Tras la audiencia, ambos fueron trasladados nuevamente al Metropolitan Detention Center, donde permanecen detenidos.
La comparecencia estuvo a cargo del juez Alvin K. Hellerstein, quien leyó una versión resumida de la acusación y fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo, a las 11:00 hora local. Durante el proceso, Maduro se presentó vestido con uniforme carcelario y utilizó auriculares para traducción al español.
Durante la audiencia, Maduro se declaró no culpable de todos los cargos. “Soy inocente, soy un hombre decente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, afirmó ante el tribunal, al tiempo que volvió a proclamarse presidente de Venezuela.
Luego fue el turno de Flores, quien también rechazó las acusaciones. “No culpable, completamente inocente”, sostuvo a través de un intérprete. Los abogados de ambos informaron que, por el momento, no solicitarán la libertad bajo fianza, aunque no descartaron hacerlo más adelante.
Problemas de salud y estrategia legal
El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, advirtió ante el juez que su cliente presenta problemas de salud que requerirán atención médica durante su detención. En la misma línea, la defensa de Flores aseguró que ella sufrió lesiones más graves durante el arresto, que también deberán ser tratadas.
Pollack adelantó además que evalúa presentar mociones por lo que definió como un “secuestro militar” y cuestionó la legalidad de la detención, señalando el rol de Maduro como jefe de un Estado soberano al momento de su captura.
La acusación y el contexto político
Según el expediente judicial, Maduro habría encabezado una red internacional de tráfico de cocaína, con vínculos con organizaciones armadas y criminales como las FARC, el cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua. La fiscalía estadounidense sostiene que la estructura combinaba narcotráfico, financiamiento ilícito y terrorismo.
Desde Washington, el gobierno de Donald Trump defendió la operación que derivó en la captura del dirigente venezolano, mientras que en el ámbito internacional el caso generó fuertes reacciones. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos justificó la intervención, mientras que el secretario general António Guterres pidió respetar los principios de soberanía e integridad territorial.
Al salir del tribunal, Maduro se dirigió brevemente a la prensa y afirmó: “Soy un prisionero de guerra”, antes de ser escoltado nuevamente hacia el centro de detención.